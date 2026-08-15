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Brasil

Vice-campeã do BBB 17, Vivian Amorim sai candidata e expõe bens ao TSE

Ela concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Amazonas

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h00 | Atualizado em 15 ago 2026, 14h27
Vivian Amorim
Vivian Amorim (Reprodução/Instagram)
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Vice-campeã do BBB 17, Vivian Amorim sai candidata e expõe bens ao TSE Priorizar nos meus resultados Google

Vivian Amorim foi vice-campeã do BBB 17 e chegou a apresentar quadros ligados ao reality show na TV Globo. Filiada ao União Brasil, ela concorre a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Amazonas tendo declarado ao TSE um patrimônio de R$ 3,4 milhões.

A candidata possui dois apartamentos residenciais: um situado em São Paulo (R$ 1,25 milhão) e outro em Manaus (R$ 1,20 milhão). Ela também possui mais de R$ 768 mil aplicados em fundos de investimento, somados a R$ 100 mil referentes ao capital total de sua empresa individual e saldo em conta bancária.

Na época do programa, ela faturou R$ 150 mil, além do troféu Planta #RedeBBB. Com se vê, ela soube aproveitar a fama para capitalizar.

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