Via de Brasília onde viaduto desabou ficará fechada até o dia 19

Uma parte do Eixão Sul, uma das principais vias expressas de Brasília, onde um viaduto desabou na manhã desta terça-feira, ficará interditado ao menos até o dia 19 de fevereiro para realização de uma avaliação técnica sobre as causas do episódio, segundo determinação do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB).

“O objetivo é garantir a segurança das pessoas que circulam pelo local regularmente”, disse o governo do DF em nota, após reunião de Rollemberg com a Defesa Civil, Bombeiros, Polícia Militar, DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e cinco secretários municipais.

Na reunião, também ficou definido que será criado um Plano de Mobilidade Emergencial —formulado pela Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social, Secretaria de Mobilidade, Detran, DER-DF e Metrô – para garantir o fluxo de veículos na região central da via, que é uma das principais ligações entre a Asa Norte a Asa Sul da capital federal.

Outra decisão tomada na reunião foi convidar entidades da sociedade civil ligadas à engenharia e à construção civil para, com o governo, analisar a situação de três viadutos do Eixão Sul e definir as ações prioritárias para recuperar viadutos, pontes e outras obras de Brasília. Rollemberg também determinou à área econômica do governo que garanta os recursos financeiros necessários às obras.

Nesta terça-feira, logo após o acidente – que não deixou feridos, mas danificou carros e um restaurante -, o governador foi vaiado por moradores durante visita ao local. Ele reconheceu que o viaduto não tinha recebido manutenção adequada. “Brasília é uma cidade que está envelhecendo. É uma cidade feita de concreto. Desde o início do governo fizemos obras de reforço em alguns viadutos da região central. Esse infelizmente não tinha recebido manutenção”, disse.