Carta ao Leitor: Vergonha sem fim

De país do futuro, o Brasil virou a nação que caminha a passos céleres rumo ao passado, com retrocessos em várias áreas. Nesse lamentável contexto de veloz involução, uma chaga antiga, que é motivo de vergonha nacional, vem ganhando proporções inéditas. Segundo dados recentes da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Penssan), a maior referência da atualidade em estudos sobre o problema, há hoje 33,1 milhões de pessoas aqui sem ter o que comer. É quase a população de uma nação como a Polônia vivendo na pele o que o escritor Josué de Castro, autor do livro Geografia da Fome, de 1946, definiu como uma calamidade inigualável no poder de desagregar a personalidade humana tão profundamente e num sentido tão nocivo.

O empobrecimento do país, agravado nos últimos anos pelos efeitos da pandemia e, mais recentemente, pela inflação em alta, está entre os principais fatores que elevaram esse velho drama nacional a um patamar inédito. Nem a distribuição recorde de dinheiro que vem sendo feita via programas sociais, como o atual Auxílio Brasil, tem conseguido amenizar de forma necessária a condição de extrema pobreza de gente como o aposentado Manoel Barroso, de 80 anos. Ele vive sozinho há oitos anos, desde que a mulher morreu, em uma casa de parede de taipa e chão de terra, em Alagadiço Canaã, uma das comunidades carentes de Trairi, município na região metropolitana de Fortaleza, onde o porcentual de moradores com renda per capita inferior a 497 reais por mês saltou de 37,4% em 2020 para 42,9% em 2021. Sem a ajuda de programas sociais, Barroso depende de dois meios para se alimentar: da entrega de cestas básicas por amigos e vizinhos ou da pesca e da caça de pequenos animais na região.

A situação de brasileiros como Barroso e as novas facetas do drama da fome no país, suas causas e possíveis soluções, formam a matéria-prima de reportagem desta edição. Uma equipe de jornalistas percorreu várias regiões do Brasil para mostrar essa dura realidade, incluindo a dupla formada pelo repórter Reynaldo Turollo Jr. e pelo fotógrafo Sergio Dutti, que tiveram a tarefa de percorrer um trecho do interior de Goiás atingido severamente pela penúria. Dada a proporção do problema, miséria e fome estão entre as preocupações principais da população e vão influenciar diretamente na decisão de voto dos brasileiros na eleição de outubro. Não por acaso, esses temas fazem parte do discurso e das promessas dos candidatos na atual campanha presidencial. Infelizmente, essa discussão ainda se dá em um nível muito superficial, sem a análise de dados e soluções. É preciso muito mais para enfrentar seriamente tamanha tragédia.

Publicado em VEJA de 13 de julho de 2022, edição nº 2797