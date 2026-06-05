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O vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro, de Cachoeira Alta (GO), sua mulher e filho faleceram em um grave acidente na GO-206. A colisão frontal com um caminhão causou grande consternação na cidade, que decretou luto. Leia mais sobre a tragédia que abalou a comunidade goiana e o legado do vereador.

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O vereador Shaylon Rodrigo Ribeiro, de Cachoeira Alta, interior de Goiás, a mulher dele, Maria Julia Miranda, e o filho do casal, Gabriel, morreram na noite de quinta-feira, 4, em um acidente na rodovia estadual GO-206, na altura de Quirinópolis, a 288 km da capital Goiânia. Eles estavam em um carro e bateram de frente com um caminhão, segundo informações oficiais.

“Shaylon Rodrigo deixa um legado de dedicação à vida pública, compromisso com a população e relevantes serviços prestados ao município de Cachoeira Alta. Ao lado de sua família, construiu uma trajetória marcada pelo respeito, pela amizade e pelos valores que sempre nortearam sua caminhada”, disse trecho da nota oficial da Câmara de Cachoeira Alta, publicada nas redes sociais.

O carro em que a família estava bateu em um caminhão carregado com cana-de-açúcar. Com o impacto, o veículo de grande porte tombou na pista. Uma perícia foi para o local e uma investigação determinará o que motivou a batida entre os veículos. O vereador era conhecido na cidade como Shaylon da Distribuidora e filiado ao Progressistas. Ele foi eleito pela primeira vez em 2020. Atualmente, segundo dados do Poder Legislativo local, era vice-presidente da Casa.

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A Prefeitura de Cachoeira Alta informou que cancelou evento programado para este sábado, 6, diante do acidente. “Em respeito ao momento de dor e luto vivido por nossa comunidade, a Prefeitura de Cachoeira Alta informa o cancelamento do Forrozão de Sábado. Neste momento de consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos e toda a população, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando força a todos que enfrentam esta irreparável perda”, diz trecho da nota publicado pelo Poder Executivo. O velório e o local do enterro dos três não foram informados até o momento.