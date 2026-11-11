Vereador é suspenso por dizer que ‘50% dos advogados estudam para roubar pobre’

Ler Resumo





O vereador Valdeci Bittencourt, conhecido como Amaral, de Criciúma (SC), teve seu mandato suspenso por afirmar que “50% dos advogados estudam para roubar pobre”. A declaração, feita em agosto, gerou representação da OAB-SC. Após retratação pública, a pena de suspensão foi reduzida de 30 para 7 dias, mostrando que ataques à classe não ficam sem resposta.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O vereador Valdeci Bittencourt (PSD), conhecido como Amaral, de Criciúma (SC), teve seu mandato suspenso na última segunda-feira, 9, por afirmar que “50% dos advogados estudam para roubar pobre”. A declaração foi feita em agosto durante sessão da Câmara local e virou alvo de representação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santa Catarina. O parlamentar pediu desculpas, o que amenizou a pena inicial de suspensão de 30 dias para sete dias.

“A possibilidade de redução estava condicionada a uma retratação pública, integral, expressa e inequívoca em relação às declarações que motivaram o procedimento ético-disciplinar. Entre as exigências estavam o reconhecimento da inadequação e da generalização das manifestações, além de um pedido de retratação direcionado à advocacia, aos profissionais atingidos e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, diz trecho de nota divulgada pela Câmara de Criciúma.

Em nota divulgada a decisão da Câmara de Criciúma, o presidente da OAB-SC, Juliano Mandelli, afirmou que o desfecho mostra que ataques à classe não ficam sem resposta. “Liberdade de expressão a gente defende todos os dias, mas ninguém tem o direito ofender uma classe inteira. A retratação não apaga a ofensa, mas mostra que desrespeitar a advocacia tem consequência. Ofendeu a advocacia, a OAB vai agir”, disse.

Continua após a publicidade

O presidente da subseção da OAB de Criciúma, Moacyr Jardim de Menezes Neto, acompanhou todas as etapas do procedimento. “Desde o primeiro momento, buscamos uma resposta firme e dentro da lei, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. A retratação pública tem um caráter pedagógico: reconhece diante da sociedade que generalizar e ofender uma profissão inteira é inaceitável. A advocacia de Criciúma sai fortalecida”, afirmou.

Em agosto, quando Amaral fez as afirmações contra parte da advocacia durante sessão plenária, ele comentava da tribuna sobre questões envolvendo processos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). “50% dos advogados estudam para roubar o pobre. Eu vou botar uma taxa bem baixa, até para não ofender os bons advogados. Eles estudam para roubar aqueles coitadinhos do INSS que estão para receber a aposentadoria”, disse à época dos fatos.