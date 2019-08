Vereador de Maricá (RJ) e filho são mortos a tiros em casa

O vereador de Maricá Ismael Breve (DEM), de 59 anos, e o filho dele, Thiago Martins, foram mortos a tiros em casa, na cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria de Polícia Militar do Rio, os corpos foram encontrados por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) que haviam sido acionados, na manhã desta quinta-feira, 22, para verificar uma ocorrência no local. A Polícia Militar não deu detalhes sobre a situação em que os tiros foram disparados.

A Secretaria da Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) estão fazendo perícia na área dos assassinatos. Ainda conforme a pasta, os policiais buscam testemunhas e câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer o crime.

Em sua página na internet, a Câmara Municipal de Maricá lamentou a morte de Breve e do filho dele. A Casa decretou luto oficial de três dias e informou que, por isso, permanecerá fechada neste período. “A Câmara pede a apuração dos fatos”, conclui a nota.