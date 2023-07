Ventos fortes causam duas mortes em SP; RS segue em alerta por ciclone

Ventos fortes causados pela passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do país provocaram duas mortes nesta quinta-feira, 13, no estado de São Paulo. Em São José dos Campos, uma jovem morreu após a queda de uma árvore sobre o carro em que estava. Em Itanhaem, uma idosa morreu ao ser atingida por um fio de alta tensão, derrubado por um galho. No Rio Grande do Sul, um dos estados mais afetados pela passagem do ciclone, uma pessoa morreu devido à queda de uma árvore em sua residência.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), desde o período da manhã, foram registradas seis arremetidas devido aos ventos fortes no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, informou, em entrevista coletiva nesta quinta, que o estado continua em alerta por causa das fortes chuvas, vendavais e queda de granizo causados pelo ciclone extratropical. Segundo ele, também são esperadas enchentes na região.

Ciclones extratropicais são áreas de baixa pressão que fazem com que o vento gire em sentido horário, arrastando a umidade para cima e favorecendo a formação de nuvens. Quanto mais baixa a pressão, maiores são as possibilidades de chuva volumosa, raios e ventania.

