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Brasil

Ventos de mais de 90 km/h colocam Rio em estado de alerta; veja orientações

Serviços de metrô, trem, VLT e barca estão suspensos

Por Gustavo Villela, Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 17h37 | Atualizado em 5 ago 2026, 08h35
Árvore caída com raízes expostas bloqueia parte da rua, com um ônibus azul e branco passando ao fundo. Semáforos vermelhos e prédios iluminados completam a cena urbana noturna
Árvore caída no Rio de Janeiro. (@ideiasfluidas/Twitter)
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Ventos de mais de 90 km/h atingem o Estado do Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira, 29. O Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR) emitiu um alerta de estágio dois, quando há risco de ocorrência de alto impacto. Os serviços de, trem, VLT e barca estão suspensos. Passageiros relataram nas redes sociais restrições no funcionamento do BRT. As linhas 1 e 4 do metrô e diversas linhas de ônibus operam com irregularidades. O Aeroporto Santos Dumont suspendeu as operações desde às 16h52, enquanto o Galeão teve voos desviados.

Atenção moradores de todas as regiões do Rio: ventos muito fortes na cidade com previsão de seguir até o início da noite. Na volta pra casa hoje evitar áreas abertas e marquises de prédios. Registros de quedas de árvores em todas as regiões da cidade. Semáforos e trânsito da cidade impactados em diferentes regiões. Informe de impacto no fornecimento de energia elétrica em todo Estado do RJ”, escreveu o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, no X (antigo Twitter).

O COR informou que árvores caíram em Botafogo, Barra da Tijuca, Curicica, Rio Comprido, Ilha do Governador, Acari, Méier e Jardim Guanabara. Há falta de luz em diversos bairros da cidade. Zona Sul, Centro e Tijuca são os principais afetados. A Light comunicou que a conexão foi reestabelecida nessas regiões.

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Veja abaixo as orientações do COR:

Siga
  • Evite permanecer próximo a árvores, postes, placas e estruturas metálicas.
  • Recolha ou fixe objetos que possam ser levados pelo vento, como vasos, móveis e outros itens em áreas externas.
  • Redobre a atenção ao dirigir, especialmente em pontes, viadutos e vias expressas.
  • Em caso de rajadas intensas, procure um local seguro e evite áreas abertas.
  • Acompanhe as condições do tempo e siga as orientações dos órgãos oficiais.
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Em nota, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro afirmou que foi acionado, até o momento, para 30 ocorrências de cortes de árvores, 26 salvamentos de pessoas, 4 desabamentos relacionados ao fenômeno. A corporação informou também que há previsão de rajadas de vento moderadas por todo o estado pelas próximas 6 horas, com pontos mais fortes nas regiões litorâneas.

A Defesa Civil de Angra dos Reis afirmou que o vendaval foi causado pelo encontro de duas frentes frias, uma vinda do Paraná e a outra do Paraguai, com uma massa de ar quente que pairava sobre a região afetada. O município está entre os afetados e registrou ventos de até 100 kh/h.

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O vendaval também afetou outros estados. Três mortes foram registradas em São Paulo.

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