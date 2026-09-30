Ventos de até 91 km/h e chuvas fortes derrubam árvores no Rio de Janeiro; veja previsão

Fortes ventos, que alcançaram 91 km/h, derrubaram ao menos cinco árvores no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 30. O Centro de Operações (COR) chegou a colocar a cidade em estágio 2, quando há risco de ocorrência de alto impacto, enquanto a Defesa Civil disparou alertas aos celulares de pancadas de chuva, rajadas e raios. Na manhã desta quarta, o Rio voltou ao estágio 1, o mais baixo, “devido à ausência de previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas”. A temperatura máxima será de 38°C no estado.

Segundo o COR, as árvores caíram na Rua Barão de Pirassinunga e na Rua Conde de Bonfim, ambas na Tijuca; na Avenida Alfred Agache, no Centro; na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo; e na Rua Barão de Itambi, em Botafogo. Núcleos de chuva atingiram a região da Baía de Sepetiba e a Zona Oeste do município do Rio. Eles passaram a se deslocar em direção à Zona Sudoeste pouco após meia-noite.

O Climatempo, por sua vez, indicou chuva forte e rajadas na Região Metropolitana e na Região dos Lagos. O Forte de Copacabana registrou ventos de 91 km/h no Forte de Copacabana, ao passo que o fenômeno chegou a 70 km/h em Silva Jardim, Saquarema e Maricá.

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Veja abaixo as orientações do COR para cenários de ventanias intensas.

Em casa:

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Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

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