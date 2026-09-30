Ventos de até 91 km/h e chuvas fortes derrubam árvores no Rio de Janeiro; veja previsão
COR chegou a colocar a cidade em estágio 2, quando há risco de ocorrência de alto impacto, enquanto Defesa Civil disparou alertas aos celulares
Fortes ventos, que alcançaram 91 km/h, derrubaram ao menos cinco árvores no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 30. O Centro de Operações (COR) chegou a colocar a cidade em estágio 2, quando há risco de ocorrência de alto impacto, enquanto a Defesa Civil disparou alertas aos celulares de pancadas de chuva, rajadas e raios. Na manhã desta quarta, o Rio voltou ao estágio 1, o mais baixo, “devido à ausência de previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas”. A temperatura máxima será de 38°C no estado.
Segundo o COR, as árvores caíram na Rua Barão de Pirassinunga e na Rua Conde de Bonfim, ambas na Tijuca; na Avenida Alfred Agache, no Centro; na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo; e na Rua Barão de Itambi, em Botafogo. Núcleos de chuva atingiram a região da Baía de Sepetiba e a Zona Oeste do município do Rio. Eles passaram a se deslocar em direção à Zona Sudoeste pouco após meia-noite.
O Climatempo, por sua vez, indicou chuva forte e rajadas na Região Metropolitana e na Região dos Lagos. O Forte de Copacabana registrou ventos de 91 km/h no Forte de Copacabana, ao passo que o fenômeno chegou a 70 km/h em Silva Jardim, Saquarema e Maricá.
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Veja abaixo as orientações do COR para cenários de ventanias intensas.
Em casa:
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.