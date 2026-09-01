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Brasil

Ventos de 71/km levam Defesa Civil a disparar alertas no Rio: ‘Busque local seguro’

Previsão é de que as rajadas cheguem a até 90 km/h nas próximas horas, com pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 08h46 | Atualizado em 1 set 2026, 09h06
Palmeiras com folhas balançando fortemente pelo vento em um gramado verde, com carros estacionados ao fundo e montanhas sob céu azul claro
Ventos balançam os coqueiros do Aterro do Flamengo. 21/08/2026 (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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A Defesa Civil emitiu alertas na manhã desta terça-feira, 1°, após a chegada de uma frente fria provocar ventos de até 71 km/h no Rio de Janeiro. Os avisos foram enviados aos celulares dos cariocas e orientavam para que buscassem um local seguro devido à chuva e ventania. A previsão é de que as rajadas cheguem a até 90 km/h nas próximas horas, com pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde.

Copacabana, na Zona Sul do Rio, atingiu o recorde até o momento, com 71 km/h, à frente do Galeão, aeroporto na Ilha do Governador, que registrou ventos de 61 km/h. Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, as regiões Costa Verde, Sul I, Sul II, Capital, Serrana I, Serrana II, Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, Metropolitana e Norte foram alvo da ventania no estado.

O fenômeno derrubou árvores pela cidade, incluindo Gávea, Vila Isabel e Rio Comprido, assim como nos incidentes anteriores. A frente fria continuará a afetar o tempo no Rio de Janeiro até a chegada do fim de semana. Para quarta-feira, 2, a previsão é de pancadas de chuva até o início da madrugada, de fraca a moderada isoladas no restante do dia. Os ventos estarão moderados a fortes até o período da manhã. A temperatura também cairá, com previsão de mínima de 17°C.

Siga

Veja abaixo as orientações do Centro de Operações Rio para esta terça-feira.

  • EM CASA:- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
    – Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
    – Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
    – Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
    – Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
    – Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
  • NA RUA:- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
    – Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;
    – Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
    – Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
    – Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
    – Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
    – Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
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Rio de Janeiro
vento
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