Velejador americano resgatado pela Marinha a 1,6 mil km do Rio chega à cidade de cadeira de rodas

O velejador americano Guy deBoer, de 70 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 11, após ser resgatado pela Marinha do Brasil em alto-mar, a cerca de 1,6 mil quilômetros do litoral fluminense. Ele desembarcou da Corveta Barroso em uma cadeira de rodas, pouco antes das 9h50, e foi encaminhado de ambulância a um hospital particular. O sobrinho, Derek DeBoer, veio dos Estados Unidos para acompanhar a chegada e contou que conseguiu conversar com o tio por telefone via satélite durante os dias em que ele enfrentou dificuldades no oceano. Segundo o familiar, o velejador apresentava fala arrastada e sentia muitas dores.

De acordo com a Marinha, o pedido de socorro chegou por meio da organização da regata, que acionou o serviço de salvamento da corporação. A Corveta Barroso, que estava a aproximadamente 450 quilômetros do veleiro, foi mobilizada para a ocorrência. Depois de cerca de 24 horas de deslocamento, a embarcação chegou à área onde estava o americano. Com o auxílio de um helicóptero, dois mergulhadores foram lançados ao mar e conseguiram retirar o velejador da embarcação, levando-o para atendimento na enfermaria do navio. A operação ocorreu sob condições climáticas adversas, com ondas de cerca de dois metros e ventos de até 40 nós.

Segundo o capitão de fragata Leonardo Vitoriano Ruiz, Guy estava desidratado e havia sofrido uma pancada na cabeça, que o deixou parcialmente desacordado. Após os primeiros cuidados médicos, seu quadro foi considerado estável e apresentou melhora. A Marinha optou por não recuperar o veleiro durante a operação, já que a manobra poderia prolongar o retorno ao Rio em até nove horas. A embarcação permanece no oceano sob monitoramento e, segundo a corporação, não oferece perigo à navegação.

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