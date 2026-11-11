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Brasil

Velejador americano resgatado pela Marinha a 1,6 mil km do Rio chega à cidade de cadeira de rodas

Ele sofreu uma pancada na cabeça e estava desidratado

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 11h17 | Atualizado em 11 nov 2026, 11h21
Três homens em um ambiente escuro, possivelmente um helicóptero. Um homem de bigode e protetores de ouvido amarelos, vestindo roupa de mergulho preta, faz um gesto de punho cerrado. Ao seu lado, um homem mais velho, com barba branca, está deitado, coberto por uma manta térmica prateada. Outro homem de roupa de mergulho preta observa a cena. Um galão amarelo com tampa vermelha está no chão
Guy deBoer, 70, foi resgatado pela Marinha (Marinha/Divulgação)
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O velejador americano Guy deBoer, de 70 anos, chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira, 11, após ser resgatado pela Marinha do Brasil em alto-mar, a cerca de 1,6 mil quilômetros do litoral fluminense. Ele desembarcou da Corveta Barroso em uma cadeira de rodas, pouco antes das 9h50, e foi encaminhado de ambulância a um hospital particular. O sobrinho, Derek DeBoer, veio dos Estados Unidos para acompanhar a chegada e contou que conseguiu conversar com o tio por telefone via satélite durante os dias em que ele enfrentou dificuldades no oceano. Segundo o familiar, o velejador apresentava fala arrastada e sentia muitas dores.

De acordo com a Marinha, o pedido de socorro chegou por meio da organização da regata, que acionou o serviço de salvamento da corporação. A Corveta Barroso, que estava a aproximadamente 450 quilômetros do veleiro, foi mobilizada para a ocorrência. Depois de cerca de 24 horas de deslocamento, a embarcação chegou à área onde estava o americano. Com o auxílio de um helicóptero, dois mergulhadores foram lançados ao mar e conseguiram retirar o velejador da embarcação, levando-o para atendimento na enfermaria do navio. A operação ocorreu sob condições climáticas adversas, com ondas de cerca de dois metros e ventos de até 40 nós.

Segundo o capitão de fragata Leonardo Vitoriano Ruiz, Guy estava desidratado e havia sofrido uma pancada na cabeça, que o deixou parcialmente desacordado. Após os primeiros cuidados médicos, seu quadro foi considerado estável e apresentou melhora. A Marinha optou por não recuperar o veleiro durante a operação, já que a manobra poderia prolongar o retorno ao Rio em até nove horas. A embarcação permanece no oceano sob monitoramento e, segundo a corporação, não oferece perigo à navegação.

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