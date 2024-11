Veja quem foram os homenageados da 27ª edição do Empreendedor do Ano da EY

A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria no mundo, realizou nessa terça-feira, 12 de novembro, a 27ª edição do Empreendedor do Ano, uma cerimônia que reuniu e reconheceu os líderes empresariais de destaque por seu estilo de liderança e contribuição para o ecossistema de negócios do país. O evento contou com mais de 25 homenageados, sendo que em cada uma das 7 categorias houve um empreendedor selecionado para representar o segmento.

“O Empreendedor do Ano reconhece todo o trabalho, resiliência e determinação que os homenageados tiveram para chegar até aqui, permite que esses líderes possam enxergar suas trajetórias de sucesso e representa uma oportunidade de exposição e conexões”, conta Raquel Teixeira, sócia de EY Private para América Latina e líder dos programas Empreendedor do Ano Brasil e Winning Women Brazil.

Só no Brasil, mais de 400 empreendedores passaram pelo programa. “Já para os demais empreendedores do país, a iniciativa traz motivação e inspiração. Ao ouvir essas histórias de superação e conquistas eles entendem que não estão sozinhos e se sentem motivados a continuar persistindo para chegar onde desejam”, destaca.

Próxima etapa: reconhecimento global

Cleusa Maria da Silva, fundadora da Sodiê Doces, foi a homenageada na categoria Master e será a representante o Brasil na etapa global do programa, o EY World Entrepreneur Of The Year™ -, em junho de 2025, em Mônaco.

A empreendedora, que já trabalhou no corte de cana de açúcar para ajudar no sustento da família, começou a fazer bolos sob encomenda quando era empregada doméstica. Com o apoio da mãe, foi aprimorando receitas e conquistando uma clientela fiel. Um dos clientes foi quem sugeriu que ela abrisse franquia. Para isso, Cleusa passou 5 anos estudando o sistema de franchising e, em 2007, abriu em São Paulo sua primeira unidade, que cresceu rapidamente.

Hoje a Sodiê Doces é a maior franquia de bolos do país, com 372 lojas no Brasil e duas em Orlando, nos EUA. Em seu cardápio, há mais de 80 variedades de sabores, uma linha Zero Açúcar, bolos caseiros e a versão vegana, além de docinhos, balas de coco e sua linha exclusiva de salgados.

Continua após a publicidade

“A vida é surpreendente. Esse reconhecimento representa, para mim, a gloria, a felicidade. É o resultado do meu trabalho de sol a sol, é a prova de que quem acredita e se esforça, pode vencer. Já recebi outros prêmios, mas confesso que nenhum me deixou tão emocionada quanto esse, é uma consagração. Uma mulher como eu, que começou do zero, ser a representante do nosso país lá fora, é emocionante demais”, vibrou Cleusa.

Reconhecimentos nacionais

A categoria Emerging, destinada a celebrar líderes de empresas promissoras, com crescimento acelerado, homenageou como destaque Marcelo Lombardo, da Omie. “Empreender no Brasil é algo inóspito, uma jornada bastante longa e, normalmente, solitária. Ter esse reconhecimento é extraordinário e fico muito feliz de envolver todo o time no mesmo propósito, que é mais do que simplesmente construir um business, é construir uma sociedade e um país melhor”, contou o empresário.

Na categoria Impacto, que aponta aqueles que têm como missão responder a desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o reconhecimento foi concedido a Kenny Laplante, da Genial Care. “Temos a grande missão de garantir que toda criança consiga chegar ao seu máximo potencial. É claro que ainda não atingimos essa meta, mas essa homenagem mostra que estamos no caminho certo”, disse o executivo.

Já na categoria Family Enterprise, a homenagem foi para Daniel Randon, Presidente da Randoncorp. “Esse reconhecimento nos dá um orgulho enorme, principalmente nesse ano em que a empresa completa 75 anos. Fico emocionado porque esse é um legado que meu pai e meu tio iniciaram, e eu e meus irmãos, junto com nossos mais de 17 mil colaboradores, levamos adiante”, disse.

Outro homenageado foi Miguel Setas, CEO do Grupo CCR, na categoria Executivo Empreendedor. “Nós, empresários, temos capacidade de influência, recursos e energia para dedicar a projetos que façam a diferença. Precisamos ter consciência que as nossas decisões mudam a vida das pessoas e a realidade de um país, tanto contribuindo com mais justiça social, quanto preservando seu ativo ecológico e gerando riqueza para todos”.

Continua após a publicidade

Dr. Ivan Botelho, Presidente do Conselho de Administração da Energisa, recebeu a homenagem na categoria Lifetime Achievement. “Estou muito emocionado, me sinto reconhecido por essas pessoas que acompanharam na minha trajetória. É muito gratificante”.

Novidade do ano

A 27ª edição contou com uma grande novidade: a inclusão da categoria Winning Women, que reconhece as mulheres empreendedoras que passaram pela aceleração e se destacaram ao longo dos 11 anos do programa. A homenageada da nova categoria foi Graciele Davince, da Eletrofrigor. “As mulheres têm desafios muito maiores que os homens, precisam equilibrar o tempo de cuidado com a família e com o negócio, por exemplo. Esse reconhecimento evidencia que todas nós podemos. Vamos juntas, uma ajudando a outra, porque unidas somos mais fortes e chegaremos mais longe”, vibrou a homenageada.

“Estamos orgulhosos por incluir essa categoria no programa Empreendedor do Ano porque é preciso reconhecer que as mulheres que têm um papel fundamental a exercer na sociedade e estão transformando o mercado brasileiro. A ideia é dar voz a elas e mostrar, para o Brasil e para o mundo, que essas empreendedoras têm um enorme potencial e valor”, afirmou Raquel Teixeira.

Tradição no empreendedorismo

Idealizado e promovido pela EY desde 1998, o programa Empreendedor do Ano busca reconhecer o trabalho e o esforço de líderes empresariais para transformar o futuro do país, deixando um legado positivo e contribuindo para melhoria do mundo de negócios.

“Ao longo desses 27 anos o Empreendedor do Ano tem ajudado a fortalecer o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. Hoje os empreendedores vêm olhando não só para o botton line, ou seja, para o lucro, mas, também, para o impacto causados em seus stakeholders, buscando ajudar a transformar o país. Eles enxergam seu papel na geração de emprego, valor e entrega de soluções que resolvam as dores da sociedade. E o programa tem acompanhado essa evolução.

Continua após a publicidade

Essa é uma festa de celebração, para ajudar a contar as histórias de sucesso, lembrando que essa jornada não é fácil, exige muita resiliência, criatividade e inovação. Sabemos que empreender é muito difícil. Hoje queremos homenagear essas pessoas determinadas que estão transformando o mundo dos negócios”, contou Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY Brasil.

Confira, abaixo, os homenageados de cada categoria:

– Master (empreendedores e fundadores de empresas consolidadas e líderes em seus respectivos mercados de atuação): Armando Ahmed (Drogaria Venancio); Chris Freeman e Sissi Freeman (Granado Pharmácias); Cleusa Maria da Silva (Sodiê Doces); Delino Souza (Grupo Iquine); Gabriel Sens, Joice Sens e Paulo Demo (LIVE!); Rodrigo Mauad (Oggi Sorvetes) e Sergio Furio (Creditas).

– Emerging (empreendedores e fundadores à frente de empresas com crescimento acelerado no mercado): Gabriel Granjeiro (Gran); Marcelo Lombardo (Omie); Ulisses Silva (Leve Saúde); Rafael Stark (Stark Bank); Ricardo Brandão (Skyone) e Rodrigo Barros (Boali).

– Impacto (empreendedores e fundadores de empresas que nasceram com a missão de responder aos desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se guiem pelos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance) e apresentem soluções com resultados efetivos): Fábio Silva (Rede Muda Mundo); Kenny Laplante (Genial Care); Ticiana Rolim (Somos Um); Rodrigo Mendes Cavalcante (Phomenta) e Luiz Grilo (Yattó).

– Winning Women (empresárias passaram pela aceleração e se destacaram ao longo dos 11 anos do programa): Graciele Davince (Eletrofrigor), Fatima Macedo (Mental Clean), Danielle Thomé (Projex Engenharia), Luciana Melo (Café Cultura) e Carolina Ignarra e Juliana Ramalho (Talento Incluir).

Continua após a publicidade

– Executivo Empreendedor (CEOs que, por meio de seu trabalho, tenham ajudado a impulsionar o crescimento e a transformação de empresas consagradas no mercado): Miguel Setas (Grupo CCR).

– Family Enterprise (Fundador ou presidente membro da família de empresa brasileira familiar que já tenha efetuado, com sucesso, a transição do negócio entre gerações (segunda ou terceira geração): Daniel Randon (Randoncorp).

– Lifetime Achievement (homens e mulheres empreendedores com uma longa trajetória e que tenham contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país): Dr. Ivan Botelho (Energisa).

Os homenageados no 26º Empreendedor do Ano

Na última edição, realizada em novembro de 2023, Antonio Soares, fundador da Dock, foi o reconhecido a categoria Master, sendo o representante do Brasil na etapa global, o EY World Entrepreneur Of The Year™, em Mônaco. A categoria Emerging teve como representante Raul Matos, CEO e fundador da Biscoitê e, na categoria Impacto, Eimi Arikawa e Osmar Bambini, cofundadores da umgrauemeio. Na categoria Family Enterprise, a homenagem foi para Amanda Klabin, Presidente do Conselho de Administração da empresa de papel e celulose, enquanto Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, foi a homenageada na categoria Executivo Empreendedor. Outra homenagem foi dada a Elie Horn, fundador do Grupo Cyrela, na categoria Lifetime Achievement.

E as inscrições para o EOY25 já estão abertas. Participe acessando o link.