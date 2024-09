VEJA promove debate com candidatos à prefeitura de Santos

Candidatos à prefeitura de Santos, a maior cidade do litoral de São Paulo, participam nesta segunda-feira, 2, a partir das 11h, de debate promovido por VEJA em parceria com a ESPM e apoio do instituto Paraná Pesquisas e do escritório Bonini Guedes Advocacia.

Foram convidados para o encontro os três primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto: a deputada federal Rosana Valle (PL), o prefeito Rogério Santos (Republicanos) e a vereadora Telma de Souza (PT).

O debate terá cinco blocos, sendo dois para perguntas entre os candidatos, dois para questionamentos feitos por jornalistas de VEJA e estudantes da ESPM e um para considerações finais (veja detalhamento abaixo). A mediação será da jornalista Marcela Rahal. O tempo previsto de duração é de uma hora e 20 minutos.

O evento acontecerá nas instalações da ESPM na Vila Mariana, em São Paulo, e poderá ser acompanhado pelo canal de VEJA no YouTube, pelo site de VEJA (www.veja.com.br) e pela plataforma VEJA+, lançada em julho deste ano.

Como será o formato?

O debate será dividido em cinco blocos:

Primeiro Bloco: Candidatos perguntam para candidatos

– Os candidatos farão perguntas uns aos outros, com o primeiro questionador sendo definido por sorteio.

– Quem respondeu faz na sequência a próxima pergunta. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez.

– Tempo: 30 segundos para perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respostas, 30 segundos para réplica e 30 segundos para tréplica.

Segundo Bloco: Perguntas dos jornalistas de VEJA

– Jornalistas farão questionamentos sobre temas livres.

– A escolha de quem vai responder e de quem vai comentar será do questionador — com exceção de uma pergunta de estudantes da ESPM, que será feita pela mediadora do debate. Cada participante poderá responder e comentar uma única vez.

– Tempo: 30 segundos para perguntas, 1 minuto e 30 segundos para respostas, 1 minuto para comentários e 1 minuto para tréplica.

Terceiro Bloco: Candidatos perguntam para candidatos

– Seguirá o mesmo formato do primeiro bloco.

Quarto Bloco: Perguntas dos jornalistas de VEJA

– Seguirá o mesmo formato do segundo bloco.

Quinto Bloco: Considerações finais

– Cada candidato terá 2 minutos para apresentar comentários sobre o debate e a sua candidatura.

Outros debates

O debate com os candidatos em Santos será o quarto da série VEJA E VOTE. O primeiro, no dia 19 de agosto, envolveu concorrentes à prefeitura de São Paulo. O segundo, no dia 26, reuniu os postulantes ao comando de Guarulhos. O terceiro, no último dia 30, foi entre os candidatos a prefeito de São Bernardo do Campo.

Estão previstos ainda encontros com os candidatos do Rio de Janeiro (12 de setembro) e Campinas (16 de setembro).