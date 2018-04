A cantora IZA, um dos maiores destaques do pop nacional da atualidade, lança nesta sexta-feira, 27, seu primeiro álbum. ‘Dona de Mim’ coincide com o amadurecimento musical da carioca que botou todo mundo pra dançar com o seu primeiro hit, ‘Pesadão‘. O disco é uma coleção do que existe de melhor nas várias vertentes da música negra. Do R&B (variante mais eletrônica da soul music) ao jazz, do hip hop ao afrobeat, das baladas à black music nacional. Acompanhe o “VEJA Música” no Podcast de VEJA: