VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne principais lideranças políticas em São Paulo

Ler Resumo





O VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne líderes políticos e econômicos para debater prioridades eleitorais e do próximo governo. Com transmissão ao vivo, o evento em São Paulo aborda temas cruciais como progresso econômico, justiça social, combate à corrupção e parcerias público-privadas, visando qualificar o debate político do país.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nesta segunda-feira, 15, os principais nomes do cenário político e econômico estarão reunidos no VEJA Fórum Rumos do Brasil para discutir as prioridades que devem orientar o debate eleitoral e o próximo ciclo de governo.

O evento, que acontece em São Paulo, abordará temas urgentes para um país que precisa avançar em diversas áreas com desafios históricos: entre eles, a busca por progresso econômico em consonância à justiça social, o avanço contra a corrupção e parcerias entre Estado e iniciativa privada.

O editor de VEJA José Benedito afirma que o objetivo maior do fórum é qualificar o debate político no país. “O Brasil tem problemas sérios, estruturais e de longo prazo, que exigem soluções complexas”, diz. “E isso quase sempre não é possível no debate eleitoral, muitas vezes marcado pela animosidade, pela necessidade de se fazer propostas simplistas, e acaba deixando de lado algumas questões que o Brasil precisa enfrentar de frente”.

Maurício Lima, CEO da Editora Abril, destacou o histórico de VEJA na cobertura de assuntos de grande relevância para a população. “A VEJA sempre teve uma cobertura política muito consistente. Temos um histórico de análises de problemas, de diagnósticos, e também de soluções. E um fórum como esse, numa eleição como essa, que vai ser determinante para os rumos do Brasil nos próximos quatro anos, é importante para conhecermos as teses e os projetos de cada um dos candidatos”, finalizou.

Entre os participantes confirmados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o pré-candidato ao governo do estado e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os pré-candidatos à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além do senador e pré-candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL). O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também foi convidado.

Continua após a publicidade

As lideranças do mundo político serão entrevistadas por colunistas e editores de VEJA e por apresentadores dos jornais da VEJA+ TV.

O VEJA Fórum Rumos do Brasil terá transmissão ao vivo, a partir das 8h30, no canal de VEJA no YouTube e nos televisores Samsung (2059), LG (126), TCL (10031) e Roku (221).

Confira a programação:

Continua após a publicidade

VEJA Fórum Rumos do Brasil

Quando: Segunda-feira, 15 de junho

Horário: 8h às 13h

Continua após a publicidade

Onde: Teatro Santos Augusta (Alameda Santos, 2159)

8h30 | Tarcísio de Freitas

Parcerias entre Estado e iniciativa privada

Entrevistador: Sérgio Ruiz

Continua após a publicidade

9h | Fernando Haddad

Busca por progresso econômico com justiça social

Entrevistadora: Marcela Rahal

9h30 | Ronaldo Caiado

Continua após a publicidade

O equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente

Entrevistador: José Benedito

10h | Romeu Zema

A profissionalização da gestão pública

Entrevistador: Robson Bonin

10h30 | Sergio Moro

Caminhos para avançar na luta contra a corrupção

Entrevistador: Policarpo Junior

11h | Flávio Bolsonaro

Como estimular a livre iniciativa e o empreendedorismo no Brasil

Entrevistador: Mauricio Lima