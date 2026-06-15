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Brasil

VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne principais lideranças políticas em São Paulo

Evento acontece nesta segunda, 15, com nomes como Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Sergio Moro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 07h00 | Atualizado em 15 jun 2026, 07h07
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VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne principais lideranças políticas em São Paulo Priorize VEJA no Google

Nesta segunda-feira, 15, os principais nomes do cenário político e econômico estarão reunidos no VEJA Fórum Rumos do Brasil para discutir as prioridades que devem orientar o debate eleitoral e o próximo ciclo de governo.

O evento, que acontece em São Paulo, abordará temas urgentes para um país que precisa avançar em diversas áreas com desafios históricos: entre eles, a busca por progresso econômico em consonância à justiça social, o avanço contra a corrupção e parcerias entre Estado e iniciativa privada.

O editor de VEJA José Benedito afirma que o objetivo maior do fórum é qualificar o debate político no país. “O Brasil tem problemas sérios, estruturais e de longo prazo, que exigem soluções complexas”, diz. “E isso quase sempre não é possível no debate eleitoral, muitas vezes marcado pela animosidade, pela necessidade de se fazer propostas simplistas, e acaba deixando de lado algumas questões que o Brasil precisa enfrentar de frente”.

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Maurício Lima, CEO da Editora Abril, destacou o histórico de VEJA na cobertura de assuntos de grande relevância para a população. “A VEJA sempre teve uma cobertura política muito consistente. Temos um histórico de análises de problemas, de diagnósticos, e também de soluções. E um fórum como esse, numa eleição como essa, que vai ser determinante para os rumos do Brasil nos próximos quatro anos, é importante para conhecermos as teses e os projetos de cada um dos candidatos”, finalizou.

Entre os participantes confirmados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o pré-candidato ao governo do estado e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os pré-candidatos à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além do senador e pré-candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL). O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também foi convidado.

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As lideranças do mundo político serão entrevistadas por colunistas e editores de VEJA e por apresentadores dos jornais da VEJA+ TV.

O VEJA Fórum Rumos do Brasil terá transmissão ao vivo, a partir das 8h30, no canal de VEJA no YouTube e nos televisores Samsung (2059), LG (126), TCL (10031) e Roku (221).

Confira a programação:

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VEJA Fórum Rumos do Brasil

Quando: Segunda-feira, 15 de junho
Horário: 8h às 13h

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Onde: Teatro Santos Augusta (Alameda Santos, 2159)

8h30 | Tarcísio de Freitas
Parcerias entre Estado e iniciativa privada
Entrevistador: Sérgio Ruiz

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9h | Fernando Haddad
Busca por progresso econômico com justiça social
Entrevistadora: Marcela Rahal

9h30 | Ronaldo Caiado

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O equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente
Entrevistador: José Benedito

10h | Romeu Zema
A profissionalização da gestão pública
Entrevistador: Robson Bonin

10h30 | Sergio Moro
Caminhos para avançar na luta contra a corrupção
Entrevistador: Policarpo Junior

11h | Flávio Bolsonaro
Como estimular a livre iniciativa e o empreendedorismo no Brasil
Entrevistador: Mauricio Lima

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