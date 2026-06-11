VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne lideranças políticas para discutir desafios do país

VEJA promove, na próxima segunda-feira, 15, o VEJA Fórum Rumos do Brasil, evento que reúne alguns dos principais nomes do cenário político e econômico para discutir os desafios e oportunidades que devem orientar o próximo ciclo de governo.

Sediado em São Paulo, o encontro abordará assuntos como a profissionalização da gestão pública, parcerias entre Estado e iniciativa privada e a busca por progresso econômico com justiça social. O necessário equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente e os caminhos para avançar na luta contra a corrupção também estarão na ordem do dia.

Entre os participantes confirmados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o pré-candidato ao governo do estado e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os pré-candidatos à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além do senador e pré-candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL). O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também foi convidado.

As lideranças do mundo político serão entrevistadas por colunistas e editores de VEJA e por apresentadores dos jornais da VEJA+ TV.

Confira a programação:

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VEJA Fórum Rumos do Brasil

Quando: Segunda-feira, 15 de junho

Horário: 8h às 13h

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Onde: Teatro Santos Augusta (Alameda Santos, 2159)

8h30 | Tarcísio de Freitas

Parcerias entre Estado e iniciativa privada

Entrevistador: Sérgio Ruiz

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9h | Fernando Haddad

Busca por progresso econômico com justiça social

Entrevistadora: Marcela Rahal

9h30 | Ronaldo Caiado

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O equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente

Entrevistador: José Benedito

10h | Romeu Zema

A profissionalização da gestão pública

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Entrevistador: Robson Bonin

10h30 | Sergio Moro

Caminhos para avançar na luta contra a corrupção

Entrevistador: Policarpo Junior

11h | Flávio Bolsonaro

Como estimular a livre iniciativa e o empreendedorismo no Brasil

Entrevistador: Mauricio Lima