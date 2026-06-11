VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne lideranças políticas para discutir desafios do país
Evento acontece em São Paulo na próxima segunda-feira, 15, com nomes como Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Sergio Moro
VEJA promove, na próxima segunda-feira, 15, o VEJA Fórum Rumos do Brasil, evento que reúne alguns dos principais nomes do cenário político e econômico para discutir os desafios e oportunidades que devem orientar o próximo ciclo de governo.
Sediado em São Paulo, o encontro abordará assuntos como a profissionalização da gestão pública, parcerias entre Estado e iniciativa privada e a busca por progresso econômico com justiça social. O necessário equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente e os caminhos para avançar na luta contra a corrupção também estarão na ordem do dia.
Entre os participantes confirmados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o pré-candidato ao governo do estado e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os pré-candidatos à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além do senador e pré-candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL). O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também foi convidado.
As lideranças do mundo político serão entrevistadas por colunistas e editores de VEJA e por apresentadores dos jornais da VEJA+ TV.
Confira a programação:
VEJA Fórum Rumos do Brasil
Quando: Segunda-feira, 15 de junho
Horário: 8h às 13h
Onde: Teatro Santos Augusta (Alameda Santos, 2159)
8h30 | Tarcísio de Freitas
Parcerias entre Estado e iniciativa privada
Entrevistador: Sérgio Ruiz
9h | Fernando Haddad
Busca por progresso econômico com justiça social
Entrevistadora: Marcela Rahal
9h30 | Ronaldo Caiado
O equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente
Entrevistador: José Benedito
10h | Romeu Zema
A profissionalização da gestão pública
Entrevistador: Robson Bonin
10h30 | Sergio Moro
Caminhos para avançar na luta contra a corrupção
Entrevistador: Policarpo Junior
11h | Flávio Bolsonaro
Como estimular a livre iniciativa e o empreendedorismo no Brasil
Entrevistador: Mauricio Lima