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Brasil

VEJA Fórum Rumos do Brasil reúne lideranças políticas para discutir desafios do país

Evento acontece em São Paulo na próxima segunda-feira, 15, com nomes como Tarcísio de Freitas, Fernando Haddad, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Sergio Moro

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 14h57 | Atualizado em 11 jun 2026, 16h05
Os senadores Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro; os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado; o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas
Os senadores Flávio Bolsonaro e Sérgio Moro; os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado; o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (//Reprodução)
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VEJA promove, na próxima segunda-feira, 15, o VEJA Fórum Rumos do Brasil, evento que reúne alguns dos principais nomes do cenário político e econômico para discutir os desafios e oportunidades que devem orientar o próximo ciclo de governo.

Sediado em São Paulo, o encontro abordará assuntos como a profissionalização da gestão pública, parcerias entre Estado e iniciativa privada e a busca por progresso econômico com justiça social. O necessário equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente e os caminhos para avançar na luta contra a corrupção também estarão na ordem do dia.

Entre os participantes confirmados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o pré-candidato ao governo do estado e ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e os pré-candidatos à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além do senador e pré-candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL). O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também foi convidado.

As lideranças do mundo político serão entrevistadas por colunistas e editores de VEJA e por apresentadores dos jornais da VEJA+ TV.

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Confira a programação:

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VEJA Fórum Rumos do Brasil

Quando: Segunda-feira, 15 de junho
Horário: 8h às 13h

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Onde: Teatro Santos Augusta (Alameda Santos, 2159)

8h30 | Tarcísio de Freitas
Parcerias entre Estado e iniciativa privada
Entrevistador: Sérgio Ruiz

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9h | Fernando Haddad
Busca por progresso econômico com justiça social
Entrevistadora: Marcela Rahal

9h30 | Ronaldo Caiado

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O equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente
Entrevistador: José Benedito

10h | Romeu Zema
A profissionalização da gestão pública

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Entrevistador: Robson Bonin

10h30 | Sergio Moro
Caminhos para avançar na luta contra a corrupção
Entrevistador: Policarpo Junior

11h | Flávio Bolsonaro
Como estimular a livre iniciativa e o empreendedorismo no Brasil
Entrevistador: Mauricio Lima

 

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Fernando Haddad
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Romeu Zema
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Sergio Moro
Tarcísio Gomes de Freitas
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