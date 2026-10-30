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Brasil

Veja Essa: María Corina Machado, Donald Trump e Luciano Huck

As frases que marcaram a semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
Mulher de cabelos castanhos, sorrindo e acenando com a mão direita levantada, usa blusa branca e muitos colares coloridos. Um homem negro de camisa escura a observa à esquerda. Ao fundo, luzes desfocadas e uma bandeira da Venezuela.
María Corina Machado (Federico Parra/AFP/.)
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“Estou aqui. Com você.”
MARÍA CORINA MACHADO, líder da oposição na Venezuela, Nobel da Paz de 2025, de volta ao país

“Francamente, a Noruega é uma porcaria. Na verdade, a Noruega se tornou um país de m…”
DONALD TRUMP, irritado com o fato de o Comitê Nobel Norueguês não ter lhe concedido o prêmio de paz

“Não são pessoas sérias. O problema é que você acaba pagando o preço pela falta de seriedade delas.”

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BARACK OBAMA, ao criticar a postura da equipe de Trump que coordena a guerra com o Irã

“Espero que agora possa ficar claro que, apesar das distorções disseminadas ao longo dos anos por certos veículos de comunicação, meu afastamento de meu pai e minha decisão de não permitir que ele mantenha contato com nossos filhos se deveram a uma única razão: protegê-los.”
MEGHAN MARKLE, casada com o príncipe Harry, da Inglaterra, depois de um jornal britânico ter revelado uma investigação da polícia contra seu pai por suposta posse de imagens de abusos sexuais a menores

“Não encontro palavra dramática o suficiente para o problema que virá.”

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SAM ALTMAN, CEO da OpenAI, empresa do ChatGPT, assustado com os riscos de ataques cibernéticos cada vez mais complexos

“Nem imaginava estar vivo.”
NUNO LEAL MAIA, ator, 79 anos

“A novela é uma desculpa para você conversar sobre algum assunto, para dialogar com a sociedade.”

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ROSANE SVARTMAN, cineasta e escritora, premiada pelo folhetim Vai na Fé, da Globo, lançada em 2023

“Vocês se pegam muito nos bastidores?”
LUCIANO HUCK, em conversa com os atores Nanda Marques e José Loreto, jurados da Dança dos Famosos. A resposta: não, por nunca estarem juntos, em um mesmo estúdio, nas gravações de novelas e séries

“Durante muito tempo, o álcool e o cigarro foram para mim um apoio. Me permitiam anestesiar algumas emoções, algumas dores, e ficar em pé.”

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CARLA BRUNI, cantora e modelo franco-italiana, casada com o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy

Carla Bruni sorrindo, cabelos castanhos soltos, usando um vestido preto tomara que caia, colar e pulseira de diamantes, em fundo roxo
Carla Bruni (Gilbert Flores/WWD/Getty Images)

“Não conseguia nem cantar Parabéns a Você.”

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JON BON JOVI, ao lembrar de uma cirurgia nas cordas vocais, em 2022. Em 2027, ele percorrerá o mundo na turnê Forever Tour

“Teve um período da minha vida em que eu dizia para minha mãe que, se minha pele fosse mais clara, tudo seria mais fácil.”
ANOK YAI, modelo egípcio-americana, eleita a número 1 do mundo em 2025, ao condenar o racismo de que foi vítima

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

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