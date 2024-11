Veja Essa: José ‘Pepe’ Mujica, Nicolás Maduro e Bruno Mars

“Capaz que seja meu último voto.”

José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, logo depois do primeiro turno das eleições presidenciais. O candidato apoiado por ele, o esquerdista Yamandú Orsi, e o nome da situação, de centro-direita, Álvaro Delgado, disputarão o segundo turno. Mujica, de 89 anos, lida com um câncer no esôfago

“Os Brics se escrevem com B de Bolívar.”

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, esperneando por ter ficado de fora do grupo econômico ampliado, depois de a diplomacia brasileira ter vetado a adesão do país em cúpula realizada na Rússia

“Governo e Congresso precisam retomar uma agenda essencial para a economia.”

Henrique Meirelles, ministro da Fazenda durante o governo Temer e presidente do Banco Central do primeiro governo Lula

“Não gosto de falar que sou comunista. Mas imagina: eu sigo Jesus Cristo. Quem era Cristo? De extrema direita ele nunca foi.”

Evelyn Castro, atriz, estrela da comédia Caindo na Real

“Por favor, não digam que padres e freiras que trabalham com os pobres são comunistas. Por favor, isso ainda é falado até hoje.”

Papa Francisco, ao término da Assembleia das Dioceses de Roma

“Idade é só um número.”

Luciana Gimenez, apresentadora de televisão, 54 anos, instada a dizer se namoraria homens mais novos

“Sim, estou lutando e vou vencer.”

Preta Gil, que faz tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023

“Me acho uma das mulheres mais lindas do país.”

Luiza Possi, cantora, respondendo a uma fã que a chamou de feia

“Esse cara é perigoso.”

Lando Norris, piloto britânico da McLaren, apontando o dedo para o holandês Max Verstappen, atual líder do campeonato de F1

“Não sei se vocês conseguem ver, mas há insetos por toda parte neste palco.”

Bruno Mars, em seu show em Brasília

“Poucos sabem, não sou midiática, mas há 52 anos trabalho diariamente.”

Lucélia Santos, nos palcos com uma nova versão de Vestido de Noiva, clássico de Nelson Rodrigues

Publicado em VEJA de 1º de novembro de 2024, edição nº 2917