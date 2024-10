Veja Essa: Donald Trump, João Campos e Fernanda Torres

“Trabalhei no McDonald’s. Trabalhei quinze minutos a mais do que Kamala.”

Donald Trump, boquirroto e irônico como sempre, ao provocar a candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, que chegou a trabalhar na lanchonete de fast-food no início da idade adulta. Trump diz que é mentira

“Se pudesse dizer algo ao presidente Lula neste momento, diria que mantenha a pressão até que Maduro sinta não poder suportar mais, até que ele mude sua posição.”

Edmundo González Urrutia, candidato de oposição que afirma ter vencido as eleições presidenciais de julho, na Venezuela. Do exílio, na Espanha, ele exige ser conduzido ao poder, em janeiro. O atual presidente, Nicolás Maduro, não mostrou as atas que provassem a vitória no pleito

“A esquerda tem uma tarefa pela frente — trazer a pauta para o concreto.”

João Campos, prefeito de Recife, reeleito em primeiro turno

“Sou otimista, mas realista. O Brasil nunca dá grandes saltos.”

Ciro Possobom, CEO da Volkswagen no Brasil

“Deixe a mão de obra livre. Regulamente o mínimo possível. Já temos o Código Civil para regular as eleições, os contratos. Qual o sentido de uma legislação trabalhista de quase 100 anos, criada num contexto completamente diferente?”

Dorothea Werneck, ministra do Trabalho, entre 1989 e 1990, e da Indústria e do Comércio, de 1995 a 1996

“Se há pessoas que simplesmente não se adaptam bem a esse ambiente e não querem isso, tudo bem, existem outras empresas por aí.”

Matt Garman, CEO da divisão de computação em nuvem da Amazon, ao defender a decisão de retomar em 100% o trabalho presencial

“Encontrei um lugar onde posso mentir com tranquilidade, a atuação.”

Enzo Vogrincic, ator do celebrado filme espanhol A Sociedade da Neve

“A Igreja deve discutir o celibato dos padres.”

Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, indicado cardeal pelo papa Francisco

“Brinco que quando morrer quero ser velada de bruços, pelo menos alguém vai me reconhecer.”

Rita Cadillac, dançarina e cantora

“Se você não praticar, você esquece.”

Alessandra Negrini, atriz, que diz ser fundamental manter uma vida sexual ativa

“Oscar é importante, mas não é a medida de tudo.”

Fernanda Torres, atriz de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. O nome dela tem aparecido com frequência como uma das indicadas ao prêmio da Academia de Hollywood. O filme foi exibido pela primeira vez no Brasil na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Publicado em VEJA de 25 de outubro de 2024, edição nº 2916