Veja Essa: Al Pacino, Cármen Lúcia e Anitta

“Eu não tinha pulso.”

Al Pacino, ator americano de 84 anos, ao revelar o drama do período em que teve covid-19, em 2020

“A covid-19 revelou um tipo de alergia ao trabalho no mundo ocidental.”

Pascal Bruckner, filósofo francês

“Acho muito triste que, mesmo com todas as campanhas que são feitas, um movimento para que tenha efetividade dos direitos, mas a despeito disso ainda temos uma situação em que no primeiro turno nenhuma mulher é eleita.”

Cármen Lúcia, presidente do TSE

“A cidade precisa ser de todos, e isso inclui o direito universal às liberdades civis. Não se pode compactuar com a ideia de que há cidadãos de segunda classe.”

Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York

“Voltarei à Venezuela o mais rápido possível, quando restaurarmos a democracia em nosso país. Vou tomar posse como presidente eleito no dia 10 de janeiro.”

Edmundo González, candidato de oposição a Nicolás Maduro, que está na Espanha desde 8 de setembro, exilado para não ser preso

“A consciência é minha virtude, e sou grato pela busca de mergulhar fundo em minha própria mente e confiando na intuição das vidas que vivi antes desta, nossa forma essencial de gnose é uma forma simples de liberdade, é tão suave quanto a inalação.”

Anitta, em suas redes sociais, para lá de Marrakesh, anunciando um período sabático de retiro espiritual

“Eu conheço mais a Michelle do que ele.”

Jennifer Aniston, negando com veemência um suposto caso com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama

“Minha segurança está em risco. Tenho fotos desses caras em caiaques se escondendo em arbustos no mar. Eles chegam às 8 da manhã e não saem antes das 4 da tarde.”

Sydney Sweeney, atriz de Euphoria, preocupada com o insistente assédio dos paparazzi

“Eu estou muito feliz com meu corpo, muito contente de ter atingido uma certa fragilidade física para interpretar a personagem do filme que rodei. O meu corpo está literalmente a serviço da minha profissão.”

Carolina Dieckmann, atriz, que emagreceu para interpretar a protagonista do filme Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães

“Tem que ter bom sexo.”

Goldie Hawn, atriz de 78 anos, casada há mais de quarenta com Kurt Russell, de 73 anos, ao revelar o segredo da longevidade na relação entre os dois

“Nem sempre a raiva produz bons livros.”

Mohamed Mbougar Sarr, escritor senegalês

Publicado em VEJA de 11 de outubro de 2024, edição nº 2914