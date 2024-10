Veja Essa: Luís Roberto Barroso, Nando Reis e Fernanda Montenegro

“Alguma coisa aconteceu no Brasil que extraiu o pior das pessoas. Eu quero muito investir na retomada da civilidade.”

Luís Roberto Barroso, presidente do STF

“Tomo posse como ministra sem perder de vista que minha maior credencial é ser uma pessoa absolutamente comum, mulher, preta, professora e assistente social.”

Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos, que assumiu o posto depois da demissão de Silvio Almeida, acusado de importunação sexual

“Mudanças climáticas não serão resolvidas pelo mercado, mas não há solução sem ele.”

Arminio Fraga, economista, sócio fundador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central

“Eu demorei pra me dar conta. Acho que as minhas relações pessoais, especialmente familiares, estavam em frangalhos, arruinadas. É difícil falar. E profissionalmente eu estava no limiar de queimar geral.”

Nando Reis, compositor e cantor, ao descrever o tempo de alcoolismo. Ele está há oito anos sem beber

“Eu a chamo de diva.”

Nadia Comaneci, a romena que reinventou a ginástica artística, em 1976, ao definir Rebeca Andrade, dona de seis medalhas olímpicas

“O arrependimento é a metanoia. No grego significa mudança de pensamento e em hebraico, mudança de direção. Faz parte da minha história (…). Não faria de novo.”

Joana Prado, hoje empresária, filosofando sobre o seu mais conhecido personagem, Feiticeira, do Programa H, de Luciano Huck, ícone pop dos anos 1990

“Um negócio ridículo.”

Boris Johnson, ex-primeiro ministro do Reino Unido, revelando como foi seu encontro com o príncipe Harry em 2020, numa tentativa de dissuadi-lo de deixar Londres e as benesses da vida real

“As pessoas têm dificuldade em perceber a beleza dos negros.”

Viola Davis, atriz americana

“Ela está sempre do lado certo da história. Tenho muito orgulho só de estar no mesmo quarto que ela, não importa o que aconteça.”

George Clooney, ao celebrar dez anos de casamento com a mulher, Amal, que em 2016 criou uma fundação de assistência jurídica gratuita a vítimas de violações de direitos humanos em mais de quarenta países

“Tive problema de saúde mental durante a minha vida. Depressão desde muito cedo, por volta dos 13 anos. Acho que foi a pressão do automobilismo e o bullying na escola. Eu não tinha ninguém para conversar.”

Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de F1, que está deixando a Mercedes a caminho da Ferrari

“Jamais pensei que iria levar esse negócio.”

Fernanda Montenegro, sobre o Oscar de melhor atriz perdido para Gwyneth Paltrow em 1999

Publicado em VEJA de 4 de outubro de 2024, edição nº 2913