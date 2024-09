Veja Essa: Cate Blanchett, Zelensky e Flávio Dino

“Vivemos em tempos incertos e busco coragem, de certa forma, em Clarice Lispector, a autora brasileira que é uma gênia absoluta, cujo trabalho tenho lido recentemente.”

Cate Blanchett, atriz australiana homenageada pelo conjunto da obra no Festival de Cinema de San Sebastian, na Espanha

“Nosso plano de vitória está totalmente preparado. Todos os pontos, todas as principais áreas de foco e todos os detalhes do plano foram definidos.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, atacada pela Rússia

“Nunca é game over. O Brasil não vai romper relações com a Venezuela. Relação é com o Estado. Nem romperia se fosse um cara de direita.”

Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do governo em torno do balé descompassado de Lula com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

“Ouço que sou velha desde meus 30 anos.”

Daryl Hannah, atriz de 63 anos, estrela de Splash — Uma Sereia em Minha Vida, de 1984

“Aqui nós não trataremos de anunciar o fim do mundo. Aqui nós tratamos de tentar evitar o fim do mundo.”

Flávio Dino, ministro do STF, ao comentar a interferência do Judiciário no Executivo nas questões ambientais

“Quando você se torna mãe, nunca mais estará em primeiro plano. Sua vida é para outro. É uma sensação linda.”

Angelina Jolie, mãe de seis filhos

“Deus me livre de mulher CEO.”

Tallis Gomes, executivo-chefe da G4 Educação, em frase ridícula, abominável e constrangedora. Ele depois pediria desculpa e renunciaria a seu cargo

“Traduzir é, de partida, um ato impossível. É a vontade inexequível de que uma palavra se torne outra palavra sem deixar de ser ela própria.”

Julián Fuks, escritor

“A minha vida inteira, eu queria ter curvas e 1,57 metro de altura (…) Eu era uma garota ruiva e de pele clara que tinha quase 1,80 metro aos 14 anos. Era provocada e não era nada agradável.”

Nicole Kidman, atriz

“Cuidem de suas vidas.”

Melanie Hamrick, bailarina e coreógrafa, 37 anos, ao criticar as pessoas que fazem troça com sua diferença de idade com o namorado, Mick Jagger, 81

Publicado em VEJA de 27 de setembro de 2024, edição nº 2912