Veja Essa: Gabrielzinho, Will Smith e Jair Bolsonaro

“Eu acho que não estou nadando, não. Estou voando, estou flutuando na água. Estou em casa.”

Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, multimedalhista paralímpico brasileiro em Paris, da categoria S2, para atletas com deficiências severas

“Tô nervoso de ir como cantor.”

Will Smith, ator americano, anunciado como uma das atrações musicais do Rock in Rio, no dia 19 de setembro. Ele começou a carreira como rapper

“Eu sabia que algo ia acontecer, afinal de contas, do PT tudo é possível. O que teria acontecido comigo se eu estivesse no Brasil no dia 8 de janeiro? Certamente estaria preso até hoje. Me acusam de tudo.”

Jair Bolsonaro, ex-presidente, que estava nos Estados Unidos no domingo golpista de 2023

“Câmeras nos policiais, as facções batem palmas de pé, porque realmente o policial não vai ali criar provas contra ele mesmo.”

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, contra o uso de equipamentos de filmagem nas fardas

“Tive uma reunião com o presidente Lula e vi que ele me entendeu. Porque tivemos um diálogo muito bom, realmente bom. Estou agradecido por isso, mas ele vive as narrativas da União Soviética. É uma pena. Ele pensa na Rússia como se hoje ainda existisse a União Soviética.”

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia

“O cinema, como a literatura, é um poderoso instrumento contra o esquecimento.”

Walter Salles, que acaba de lançar no Festival de Veneza o filme Ainda Estou Aqui

“O mais importante é ter a certeza de que posso ser eu mesma em todos os papéis que for desempenhar.”

Eliana, apresentadora de televisão, agora na TV Globo

“Novela é a arte de descobrir o que vai acontecer. Novela não é cinema.”

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos criadores do chamado Padrão Globo de Qualidade

“A pessoa que deveria ser aplaudida é o presidente (Joe Biden), que fez a coisa mais altruísta que alguém já fez desde George Washington.”

George Clooney, um dos mais fervorosos defensores da retirada da candidatura do democrata para abrir espaço a Kamala Harris

“Tenho ainda dez shows para fazer, mas após isso não verei vocês por muito tempo. Vou guardar vocês com muito carinho no meu coração.”

Adele, cantora britânica ao fim de um espetáculo em Munique, na Alemanha

Publicado em VEJA de 6 de setembro de 2024, edição nº 2909