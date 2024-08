Veja Essa: Joe Biden, Rebeca Andrade e Fiuk

“Nós precisamos, precisamos derrotar Donald Trump.”

Joe Biden, presidente americano, na primeira entrevista pública em que admite ter desistido da reeleição para não atrapalhar as chances de vitória do seu partido em novembro

“Mais um dia de horror em Gaza. Outra escola foi atingida, com relatos de dezenas de palestinos mortos, entre eles mulheres, crianças e idosos.”

Philippe Lazzarini, comissário-geral da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, manifestando-se diante de novo ataque de Israel em um conflito sem tréguas até o momento

“Se ele continuar provocando agitação, consigam um mandado de prisão.”

Bruce Daisley, ex-vice-presidente do antigo Twitter, em artigo que questiona duramente o atual proprietário da plataforma X, Elon Musk, por seus incentivos a protestos anti-imigração realizados no Reino Unido

“Esperava que um democrata como Lula tivesse ligado e dito: ‘Maduro, você perdeu, reconheça a derrota e saia do poder’.”

Óscar Arias, ex-presidente da Costa Rica e Prêmio Nobel da Paz, contestando a reação do líder brasileiro após as eleições venezuelanas

“Todos os corpos estão como se estivessem sentados em seus respectivos assentos.”

Michael Cristo, capitão e porta-voz do Corpo de Bombeiros, no resgate das vítimas do acidente de avião em Vinhedo, que resultou em 62 mortes e foi o quinto pior da história nacional

“Estou orgulhosa de ter sido Hannah Montana. Eu dedico este prêmio a ela, a seus fãs incríveis e leais e a todos que tornaram meu sonho realidade.”

Miley Cyrus, cantora americana, ao se tornar a mais jovem artista laureada como Lenda da Disney por seu trabalho no seriado infantil Hannah Montana

“É subir no pódio para receber sua medalha e se orgulhar, porque só você sabe o que precisou enfrentar para chegar ali. É subir no pódio da vida depois de ter dado o seu máximo e viver uma Olimpíada!”

Rebeca Andrade, ginasta e maior medalhista da história brasileira, com seis conquistas, sendo quatro delas nos Jogos de Paris, incluindo um ouro no solo

“Foi muito emocionante poder fazer do nosso jeito e entregar uma Olimpíada.”

Casimiro Miguel, apresentador da CazéTV, comentando o sucesso da transmissão em seu canal no YouTube, que desbancou emissoras tradicionais de TV

“Duas mulheres negras campeãs olímpicas representam algo que vai além das conquistas no esporte. Diante do abismo racial existente no país, são vitórias de vida.”

Daniela Tafner, professora convidada do Instituto de Pesquisa Afro-Latino-Americana da Universidade Harvard, nos EUA, celebrando a simbologia das medalhistas Rebeca Andrade e Bia Souza

“Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe.”

Fiuk, ator, em postagem nas redes sociais em que homenageia o pai, Fábio Jr., sem deixar de criticá-lo pela ausência

