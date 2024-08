Veja Essa: Kamala Harris, Lula e Putin

“Devemos seguir em frente, não para trás. Para cima, não para a frente. Sempre girando, girando e girando em direção à liberdade.”

Kamala Harris, vice-presidente e candidata à Presidência dos EUA, repetindo, toda brincalhona, a frase de um episódio clássico do desenho Os Simpsons durante aparição-surpresa no evento Comic-Con, em San Diego

“Queremos um Brasil que cresça para todas as famílias. Não abrirei mão da responsabilidade fiscal. Entre as muitas lições de vida que recebi de minha mãe, aprendi a não gastar mais do que ganho.”

Lula, em pronunciamento que marcou um ano e meio de governo, tentando acalmar, sem muito sucesso, os ânimos do mercado

“Tomaremos medidas espelhadas, levando em consideração as ações dos Estados Unidos.”

Vladimir Putin, líder russo, sobre disputa com mísseis de longo alcance entre seu país e os EUA, movimento que reacendeu um clima de Guerra Fria

“Testemunhamos uma grande destruição quando chegamos ao campo de futebol. Havia vítimas na grama e a cena era horrível.”

Idan Avshalom, médico que resgatou israelenses mortos e feridos em ataque atribuído ao grupo terrorista Hezbollah na região de Golã

“Com uma política de Estado, podemos fazer com que a agricultura funcione de A a Z, de açaí a zebu.”

Silvia Massruhá, presidente da Embrapa, em discussão sobre incorporação de tecnologias no setor agropecuário

“É surreal o caminho percorrido pela palavra ‘surreal’, nascida na vanguarda artística francesa para estar hoje na boca do povo em conversas corriqueiras.”

Sérgio Rodrigues, escritor, sobre o termo que surgiu há 100 anos com o movimento surrealista de André Breton, Salvador Dalí e companhia

“Falei para o meu filho que ia colocar uma medalha no pescoço dele.”

Willian Lima, primeiro atleta a ganhar uma medalha para o Brasil na Olimpíada de Paris, após levar a prata no judô

“É incrível imaginar que as produções brasileiras, com todo o nosso borogodó e expertise, podem conquistar um espaço cativo no coração de cada canto do mundo.”

Juliana Paes, atriz e protagonista de Pedaço de Mim, a novela da Netflix que virou sucesso internacional

“Prometo falar tudo. Estou triste, nervosa… Mas com o coração em paz. Sei do meu caráter e da minha índole.”

Ana Carolina Vieira, nadadora brasileira expulsa da delegação olímpica depois de um ato de indisciplina, queixando-se de assédio dentro da seleção

“Ela tem só 16 anos, ainda está aprendendo a lidar com essa pressão.”

Eduardo Cillo, psicólogo do Comitê Olímpico do Brasil (COB), sobre Rayssa Leal, skatista que faturou o bronze em Paris, mesmo sob alta tensão

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2024, edição nº 2904