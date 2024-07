Veja Essa: Papa Francisco, Flávio Bolsonaro e Guilherme Boulos

“Os Jogos Olímpicos são uma oportunidade para estabelecer uma trégua nas guerras e para demonstrar um desejo sincero de paz. Espero que esse evento possa ser um sinal do mundo inclusivo que queremos construir.”

Papa Francisco, convocando a suspensão dos conflitos pelo planeta durante a Olimpíada de Paris, em missa no Vaticano

“Quando o Biden brasileiro vai sair?”

Flávio Bolsonaro, senador, em postagem comparando, sem citar nomes, o presidente Lula a Joe Biden, após a desistência do americano da corrida eleitoral

“Teve gente que achou que nossa dupla não seria afinada. Eu digo: nossa dupla está mais afinada que Chitãozinho & Xororó.”

Guilherme Boulos, candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, ao destacar parceria com a ex-prefeita Marta Suplicy, sua vice na disputa deste ano

“Estamos navegando em águas desconhecidas. Mas tenho a confiança de que os líderes do nosso partido serão capazes de criar um processo do qual emergirá um candidato excepcional.”

Barack Obama, ex-presidente dos EUA, em relação à saída de Joe Biden do pleito

“Para garantir que as pessoas com HIV permaneçam envolvidas em seu tratamento, é fundamental que os profissionais de saúde tenham uma atuação livre de estigmas.”

Meg Doherty, diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS), sobre o persistente desafio de vencer o preconceito e a epidemia de aids

“É uma ótima maneira de gastar dinheiro, já que tantos bilionários investem em atividades inúteis e frívolas.”

Nicklas Brendborg, cientista dinamarquês, a respeito dos ricaços que colocam milhões de dólares na busca por tratamentos contra o envelhecimento

“Tudo o que ela se propõe a fazer faz com maestria.”

Lexa, cantora e rainha de bateria da Unidos da Tijuca, sobre a estreia da amiga Anitta como compositora de samba-enredo na escola carioca

“Tô feliz, tô na Vila.”

Rayssa Leal, a fadinha do skate, ao chegar a Paris para representar o Brasil nos Jogos

“Sou arrastado e espancado enquanto sou empurrado pelo que parece ser um corredor. Eu grito, mas sei que ninguém está ouvindo, porque eles também estão gritando: ‘Você está lutando contra o seu país’.”

Paulo Coelho, escritor, em post descrevendo como foi capturado e torturado por agentes da ditadura militar em 1974

“Fico muito triste quando uma pessoa que é influenciadora do grande público, que é uma referência para crianças, escolhe condutas que não são plausíveis para a família. Essa influência não é positiva.”

Mara Maravilha, ex-apresentadora de TV infantil, hoje à frente de um programa na Rede Gospel, em crítica à eterna rival, Xuxa

“Eles todos podem ir se f…”

Max Verstappen, atual campeão da Fórmula 1, sobre os comentários negativos após sua performance no GP da Hungria, em que o piloto desrespeitou orientações da equipe e bateu em Lewis Hamilton

Publicado em VEJA de 26 de julho de 2024, edição nº 2903