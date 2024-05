Veja Essa: Angélica, Ciro Gomes e Hamilton Mourão

“Adoro meu marido, meus filhos e amigos. Mas os homens precisam correr mais rápido porque estão ficando para trás. As mulheres estão em todas as frentes.”

ANGÉLICA, apresentadora de TV

“Sou um apaixonado pelo Brasil, mas um amante não correspondido.”

CIRO GOMES, ex-governador do Ceará, pondo no eleitor a culpa pelos maus resultados nas urnas em quatro eleições presidenciais

“Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água? Tem alguém da minha idade salvando gente? Mas eu não vejo isso como minha função. Eu vejo isso como um desvio de função.”

HAMILTON MOURÃO, senador pelo Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da República, que preferiu ficar em Brasília

“Pelo amor de Deus.”

RIVALDO BARBOSA, ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, em um bilhete escrito à mão e enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Barbosa, preso em Brasília, pede para ser ouvido pela PF. Ele é acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes

“O papa nunca teve a intenção de ofender ou de expressar-se de forma homofóbica e pede desculpas àqueles que se sentiram ofendidos pelo uso desta palavra.”

COMUNICADO DO VATICANO em torno de uma suposta expressão usada pelo papa Francisco — frociaggine, gíria romana equivalente a “bichice” — ao se referir a estudantes de seminários

“Há grande chance de ser meu último Roland Garros.”

RAFAEL NADAL, 37 anos, campeão do torneio francês em catorze oportunidades. Ele perdeu na estreia para o alemão Alexander Zverev, por 3 a 0

“Hoje eu acordei arrasada, desolada, sem chão. Tô muito mal, tô preocupadíssima, isso acabou comigo. Como eu vou viver?”

ANITTA, ao ironizar a esdrúxula moção de repúdio aprovada na Câmara dos Deputados contra ela, Madonna e Pabllo Vittar, acusadas de promover “conteúdo nocivo” no espetáculo de Copacabana, no início de maio

“A mudança começa quando a gente se informa.”

XUXA, ao revelar ter se dedicado com empenho a estudar o preconceito racial, em processo de “desconstrução” pessoal

“Sendo sincero aqui: erramos! Erramos! Alguns dias atrás eu falei sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e disse que nós deveríamos nos tornar pessoas melhores. E talvez na primeira oportunidade de demonstrar isso a gente falhou.”

JUNINHO, capitão do América-MG, ao comentar o gol do atacante Renato Marques, que se aproveitou de uma lesão muscular do goleiro João Paulo, do Santos, para tocar a bola para a rede

“Sempre valorizei a vida e, agora, valorizo ainda mais.”

TONY RAMOS, depois de duas cirurgias para drenar um sangramento intracraniano

“Eu vivo procurando emprego.”

ARY FONTOURA, ator, 91 anos, 76 de profissão

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895