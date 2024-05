Veja Essa: Marina Silva, José Múcio Monteiro e Anitta

“Já estamos nesse novo normal, de que o que era extremo agora vai virar o normal. E o extremo não sabemos ainda o que é.”

MARINA SILVA, ministra do Meio Ambiente, falando da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul (leia a reportagem na pág. 22)

“Por mim não deveria existir direita. Eu, se fosse decidir a Constituição de um país, proibiria qualquer partido que defendesse a supremacia do capital sobre os direitos humanos. Ponto. É assim que eu sou democrata.”

CARLOS ALBERTO LIBÂNIO CHRISTO, o FREI BETTO, com um jeito muito estranho de ser democrata

“Aqui no Brasil nós temos a ideia de que cada governo que chega precisa destruir os governos anteriores, tanto que o vocábulo ‘herança maldita’ se incorporou ao vocabulário político do país.”

MICHEL TEMER, ex-presidente da República

“Podemos dizer com tranquilidade que, se devemos ao Exército o golpe de 1964, nós devemos ao Exército não ter tido o golpe de 2023.”

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, ministro da Defesa

“O papel do Brasil é chave na eleição da Venezuela.”

EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA, diplomata, o principal rival de Nicolás Maduro no pleito presidencial marcado para 28 de julho

“A morte é talvez o que dá valor à vida. Tudo o que é vivo está condenado a morrer. Qual a diferença que a vida tem das pedras?”

JOSÉ “PEPE” MUJICA, 89 anos, ex-presidente do Uruguai, que recentemente descobriu um tumor no esôfago

“Passei a colocar na agenda, vez ou outra: ‘três horas sem fazer nada’. E respeito a diretriz.”

FÁBIO PORCHAT, humorista e workaholic assumido

“Uma vez eu estava no cinema e tocou… Uma pessoa tinha o toque no celular. Eu quase me agarrei no teto.”

FÁTIMA BERNARDES, apresentadora de televisão, ao lembrar do permanente espanto com a vinheta de plantão da Globo

“A primeira coisa que fiz quando descobri as minhas raízes foi ligar para a minha mãe para saber se ela tinha consciência disso. Estou conhecendo o que significa ser uma mulher nigeriana e me sinto cada vez mais lisonjeada.”

MEGHAN MARKLE, a duquesa de Sussex, em visita com o marido, Harry, a Abuja. Em 2023, por meio de um teste genético, ela descobriu ter ascendência nigeriana

“Recebi milhares de ‘não’, muito mais do que ‘sim’. Tem uma hora que a gente quase acredita que não é bom o suficiente.”

REYNALDO GIANECCHINI, ator

“Não adianta o país inteiro dizer que você é o máximo, eu não estava me sentindo o máximo. Fui número 1 no mundo e não estava me sentindo o máximo. Eu estava mal, infeliz.”

ANITTA, sempre ela, ao recordar o período de 2022 em que bateu no topo do sucesso e no fundo de sua vitalidade, a ponto de ser internada em um hospital

“Obrigado.”

KYLIAN MBAPPÉ, ao se despedir do PSG. Na próxima temporada é possível que ele vá para o Real Madrid

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2024, edição nº 2893