Veja Essa: papa Francisco, Javier Milei e Donald Trump

“O vinho é uma dádiva de Deus e uma verdadeira fonte de alegria.”

PAPA FRANCISCO, em conversa com produtores italianos

“Gustavo Petro é um comunista assassino que está afundando a Colômbia.”

JAVIER MILEI, presidente da Argentina

“Os que nos atacam não têm ideia do que é comunismo e do que é socialismo. Socialismo é o modo de produzir por meio do qual o Estado é dono dos meios de produção. Não é o que buscamos para nós.”

PETRO, na réplica

“Me sinto mais perspicaz agora do que há vinte anos.”

DONALD TRUMP, candidato a candidato à presidência dos Estados Unidos, ao retrucar os comentários sobre a sua idade. Ele tem 77 anos

“Ele jamais vai me dizer em palavras o que realmente pensa sobre o que cometi.”

CAT POWER, cantora americana, que gravou um disco com as canções de um lendário show de Bob Dylan, o Live 1966, The Royal Albert Hall Concert. Ela fará uma apresentação em São Paulo, no mês de maio

“Vou sentir falta, mas dormirei melhor.”

PEP GUARDIOLA, treinador do Manchester City, ao comentar o anúncio da aposentadoria de Jürgen Klopp, técnico do Liverpool

“Oi para todo mundo, nem sei mais o que dizer.”

JANNIK SINNER, tenista italiano de 22 anos, ao vencer o russo Daniil Medvedev e conquistar o Aberto da Austrália, sua primeira taça em torneio do Grand Slam

“Me questionava horrores e vivia culpada. Suava ao pensar em comer um doce.”

PAOLLA OLIVEIRA, atriz, ao admitir rigor exagerado no passado. Hoje ela diz nem querer saber “se vai me engordar ou não”

“Não dá para rebolar como antes, mas a minha voz ainda resiste.”

SIDNEY MAGAL, 73 anos

“Devo tudo a ele.”

CAETANO VELOSO, 80 anos, ao celebrar o aniversário de 89 anos do irmão Rodrigo

“Nunca disse que gostaria de ser chamado de Doutor Renato. É mentira. Meu nome é Renato e adoro ser chamado de Didi. Sempre vou amar o Didi Mocó Sonrisépio Colesterol Novalgino Mufumbo.”

RENATO ARAGÃO, ao negar ter exigido ser chamado pelo nome de batismo e não pelo apelido de seu celebrado personagem de Os Trapalhões

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878