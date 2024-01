Veja Essa: Dorival Júnior, Eduardo Suplicy e Valdemar Costa Neto

“É a realização de um sonho pessoal.”

DORIVAL JÚNIOR, ex-São Paulo, novo treinador da seleção brasileira de futebol. Ele entrou no lugar de Fernando Diniz

“Máfia da miséria é quem abandona o povo.”

JULIO LANCELLOTTI, padre paulistano respeitado pelo apoio aos moradores de rua em São Paulo e que pode ser alvo de investigação de uma CPI politiqueira costurada na Câmara dos Vereadores

“Está na hora de chegar lá. Estou insistindo, com apoio dos economistas. O Brasil pode ser o campeão do mundo em adotar pela primeira vez a renda básica universal.”

EDUARDO SUPLICY, deputado estadual pelo PT de São Paulo, há mais de trinta anos batendo na mesma tecla

“A Marta sempre foi de esquerda, é a praia dela, são os amigos dela.”

VALDEMAR COSTA NETO, presidente do PL, a respeito da adesão de Marta Suplicy à candidatura de Guilherme Boulos, do PSOL, para a prefeitura de São Paulo. Ela será a vice na chapa (leia na pág. 30)

“Eu vi as imagens. É fake, não sou eu.”

SÉRGIO CABRAL, ex-governador do Rio de Janeiro, denunciando o vídeo falso que o associava a uma suposta — e evidentemente falsa — agressão

“Deixe-me esclarecer mais uma vez que nosso exército já tem o gatilho desbloqueado.”

KIM YO-JONG, irmã do ditador norte-coreano Kim Jong-un, com as tolas ameaças de sempre ao Ocidente democrático

“Considero que a prática da barriga de aluguel é lamentável, porque prejudica gravemente a dignidade das mulheres e das crianças. Espero, portanto, que a comunidade internacional se comprometa a proibir universalmente esta prática.”

PAPA FRANCISCO

“Ele não fala muito, isso o cansa ou o irrita quando o fazemos repetir, porque sua voz nem sempre é clara ou audível (…) Há riscos significativos de que este tenha sido seu último Natal.”

ANTHONY DELON, filho do ator francês Alain Delon. O comentário deflagrou uma guerra familiar, com dois irmãos acusando o primogênito de ter interesses pecuniários na herança do pai

“Somos cada vez mais incapazes de ouvir uns aos outros.”

MICHAEL SANDEL, filósofo americano

“O tempo inteiro tive que ter uma espadinha na mão. Escolho o lado da doçura, mas não dá para ser assim o tempo todo, estando numa sociedade extremamente machista.”

EMANUELLE ARAÚJO, atriz e cantora, na coluna VEJA Gente no YouTube

“Reconectando com o essencial.”

GISELE BÜNDCHEN, ao inaugurar o ano em suas redes sociais

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2024, edição nº 2875

