Veja Essa: Meghan Markle, Javier Milei e Michelle Bolsonaro

“Naqueles meses, quando eu estava grávida, havia preocupações e conversas sobre quão escura a pele dele poderia ser quando nascesse.”

MEGHAN MARKLE, mulher do príncipe Harry, ao lembrar da postura racista de alguns membros da Corte britânica logo antes do nascimento de Archie, hoje com 4 anos. A declaração foi citada no livro Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival (Fim de Jogo: Dentro da Família Real e da Luta da Monarquia pela Sobrevivência), lançado nesta semana com estardalhaço

“Sei que o senhor conhece e valoriza cabalmente o que significa este momento de transição para o processo histórico da Argentina, seu povo, e naturalmente para mim e a equipe de colaboradores que me acompanharão na próxima gestão do governo.”

JAVIER MILEI, presidente eleito da Argentina, ao convidar Lula para a posse

“O Mercosul está em crise profunda há pelo menos vinte anos.”

RUBENS RICUPERO, diplomata, ex-ministro da Fazenda

“Meritocracia numa empresa é bom, é essencial. Mas não é uma forma boa de se desenhar uma nação.”

ARMINIO FRAGA, economista, ex-presidente do BC

“Só tem trabalho para os ‘amigues’ e os ‘bandides’.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira-dama, em evento do PL, ao criticar a propagação da linguagem neutra pelo governo de Lula

Continua após a publicidade

“Eu não me considero herói. Acho que a atitude que eu tive foi de instinto. Quem tem filho, criança, faria o mesmo.”

CAIO BENÍCIO, carioca que trabalha como entregador em Dublin, na Irlanda. Ele interrompeu o ataque a uma criança e virou celebridade instantânea, a ponto de uma vaquinha arrecadar o equivalente a 2 milhões de reais para o brasileiro

“Fui machucada durante muito tempo.”

ANA HICKMANN, ex-modelo e apresentadora, ao comentar as agressões de seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa

“Idiota de classe mundial.”

PAX JOLIE, 19 anos, filho de Brad Pitt e Angelina Jolie, sobre o pai em suas redes sociais. A publicação foi feita há três anos, mas revelada apenas na semana passada em uma reportagem do tabloide Daily Mail

“Nós fomos muito cuidadosos ao escolher a última cidade do ano, e decidimos encontrar os fãs mais generosos do mundo.”

TAYLOR SWIFT, em um de seus shows em São Paulo. A turnê The Eras Tour será retomada no ano que vem, em Tóquio

Continua após a publicidade

“A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união.”

PAULA LAVIGNE, a respeito de sua intimidade com Caetano Veloso

“Malhar parou de fazer sentido. Eu prefiro o meu corpo como ele é sem malhar. Minha saúde está boa, por enquanto. Não tenho a bunda mais dura, mas está tudo bem. Estou lidando melhor com minhas imperfeições.”

DEBORAH SECCO, atriz

Publicado em VEJA de 1º de dezembro de 2023, edição nº 2870

Continua após a publicidade