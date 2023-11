Veja Essa: Sam Altman, Angélica e Susana Vieira

“Foi como ler uma homenagem póstuma enquanto eu ainda estou vivo.”

SAM ALTMAN, CEO da OpenAI, empresa que criou o ChatGPT, depois de ser destituído do cargo. Dias depois, seria recontratado, em um balé corporativo para lá de esquisito — no meio do caminho namorou um cargo na Microsoft

“Direta ou indiretamente, toda a sociedade brasileira deveria pedir desculpas ao povo negro por algum tipo de participação naquele momento triste da história. Neste contexto, o Banco do Brasil de hoje pede perdão ao povo negro pelas suas versões predecessoras e trabalha intensamente para enfrentar o racismo estrutural no país.”

TARCIANA MEDEIROS, presidente do Banco do Brasil, chamando a atenção para a postura da instituição durante a escravidão. Ela é a primeira mulher negra a presidir o banco

“O que aconteceu não tem como mudar. Mas essa reparação (histórica)… eu acho que é falha.”

HELIO LOPES, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, a quem Jair Bolsonaro chama de “Helio Negão”, ao rejeitar o incentivo a políticas públicas voltadas para reparação histórica dos descendentes de negros escravizados no país

“Me achavam preta demais para ser rainha do Carnaval.”

EGILI OLIVEIRA, passista à frente da escola de samba Acadêmicos de Vigário Geral

“A internet do país vai parar.”

FÁBIO ANDRADE, vice-presidente da Claro, em tom alarmista. Para ele, a possível instalação de uma usina de dessalinização de água em Fortaleza ameaça cabos submarinos que conectam a internet do Brasil com a de outros continentes

Continua após a publicidade

“Não há limitações para as mulheres hoje.”

SHEYNNIS PALACIOS, da Nicarágua, Miss Universo 2023. Ao ser indagada pelos apresentadores sobre quem gostaria de ser se pudesse voltar no tempo, ela citou a britânica Mary Wollstonecraft, pioneira na defesa dos diretos femininos no século XVIII

“Medicina é a mistura de arte e ciência.”

LUDHMILA HAJJAR, cardiologista, professora titular da disciplina de emergências clínicas da Faculdade de Medicina da USP

“Não acho que conseguiria viver em outro lugar que não fosse sob os holofotes.”

MEGAN FOX, atriz

Continua após a publicidade

“Tenho um outro lado, nada angelical.”

ANGÉLICA, apresentadora de televisão

“A gente não beija técnico não. Claro que não, gente! Você abre uma boca, um lábio em cima do outro, a língua pra lá e pra cá. Você chama isso de quê? Beijo!”

SUSANA VIEIRA, atriz, instada a dizer se o “beijo técnico” existe entre artistas. Ela aproveitou para salientar que o ator que melhor beijava, de longe, era José Wilker (1944-2014)

Publicado em VEJA de 24 de novembro de 2023, edição nº 2869