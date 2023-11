Veja Essa: Sergio Massa e Milei

“Brasil e China: você vai manter relações ou não? Porque você chamou de comunistas os dois presidentes.”

SERGIO MASSA, candidato peronista à Presidência da Argentina, cutucando seu adversário, Javier Milei, de extrema direita

“Você pertence a um governo em que o Alberto Fernández não falava com o Bolsonaro. Qual o problema se eu falar ou não com o Lula?”

MILEI, ao responder com ironia

“Meia dúzia de velhinhas num domingo, aquilo lá construiu-se uma narrativa. Desde quando entrar em prédio é fazer golpe? Eu fui totalmente contra, mas não acho que é golpismo, é vandalismo.”

RICARDO SALLES, deputado federal pelo PL, candidato a candidato à prefeitura de São Paulo, aquele que propôs “passar a boiada” no tempo de ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro

“Não chorei uma lágrima.”

CLÉBER MACHADO, ao lembrar sua demissão da Globo, no ano passado, em entrevista a VEJA

“Em até um ano e meio, dois anos, não terá mais app de Bradesco e Itaú. Será um app agregador que, pelo Open Finance, dará acesso a todas as contas.”

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central

“O Dino eu posso convidar para tomar um chope, mas não voto nele (para o Supremo).”

HAMILTON MOURÃO, senador pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-vice presidente da República

“Hoje estou me sentindo o Fidípides, como o verdadeiro soldado que cumpriu a missão.”

VANDERLEI CORDEIRO DE LIMA, 54 anos, ao completar a maratona de Atenas na semana passada. Em 2004, durante a Olimpíada, ele foi interceptado por um padre irlandês quando liderava a prova. Apesar do incidente, ficou com a medalha de bronze

“Como aprendi a cozinhar já adulta, entendo a dificuldade das pessoas, entendo o medo de dar errado, a vergonha de ficar ruim.”

RITA LOBO, chef e apresentadora, que se prepara para estrear na Globo um programa de gastronomia

“Cientistas precisam aprender a se comunicar melhor.”

SARAH DARWIN, tataraneta de Charles Darwin, em entrevista a VEJA

“Eu já estaria sendo esculachada, chamada de vagabunda para baixo, né? Porque a traição do homem é legitimada e, muitas vezes, inclusive é incentivada.”

GIOVANNA EWBANK, em torno dos boatos de uma crise no casamento com Bruno Gagliasso, que a teria traído

“Compartilho minhas coisas de trabalho porque decidi manter minha vida pessoal, pessoal. Por isso se chama ‘pessoal’, porque é algo que me pertence.”

IRINA SHAYK, modelo russa, 37 anos, suposta namorada de Tom Brady, jogador de futebol americano, ex de Gisele Bündchen

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2023, edição nº 2868

