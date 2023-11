Veja Essa: António Costa, Janja e Zelensky

“A dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição de sua boa conduta e menos ainda com a suspeita de qualquer ato criminoso.”

ANTÓNIO COSTA, que renunciou ao cargo em Portugal diante da abertura de investigações sobre denúncias de suborno em seu governo — com as quais ele nega estar envolvido

“Não é porque eu sou mulher do presidente que vou falar só de batom.”

JANJA DA SILVA, a primeira-dama que não esconde o pendor a dar palpites

“É claro que a guerra no Oriente Médio tirou o foco.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente ucraniano, sobre o efeito do conflito entre Israel e Hamas na luta de seu país contra a Rússia

“Confio na sabedoria do povo chileno.”

GABRIEL BORIC, presidente do Chile, ao anunciar que vai submeter a plebiscito, em 17 de dezembro, a versão revisada da nova Constituição. A primeira foi rejeitada pela maioria, travando a atuação do governo

“A vida dela corre perigo.”

TAGHI RAHMANI, marido da ativista iraniana e Nobel da Paz Narges Mohammadi, que iniciou uma greve de fome na prisão, onde cumpre pena de dez anos. Ela precisa de tratamento médico, mas não pode ser hospitalizada porque se recusa a usar véu

“Adoro a Argentina e os argentinos e eles serão sempre bem-vindos ao Rio. Só não sei se o consulado registrou o número de ataques racistas feitos contra nossa gente. (…) Definitivamente esses nunca serão bem-vindos ao Brasil e ao Rio.”

EDUARDO PAES, prefeito carioca, lamentando as agressões de torcedores do Boca Juniors antes da final contra o Fluminense, no Maracanã

Continua após a publicidade

“Só teve uma falha no som no início. Mas a gente tirou de letra, foi top.”

LUDMILLA, cantora encarregada de entoar o Hino Nacional no Grande Prêmio de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Depois do “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas”, a voz sumiu e só voltou no “Conseguimos conquistar com braço forte”

“Deixar um profissional cutucar o seu butico é a melhor opção.”

ANTONIO FAGUNDES, ator, engajando-se, em termos muito próprios, na campanha de combate ao câncer de próstata

“A vida é dura para todo mundo. Me ferrei, mas estou aqui. Já foi. (…) Não sou vítima de nada.”

CARLINHOS BROWN, músico, em paz com a infância pobre na Bahia e o fato de só ter sido alfabetizado aos 14 anos

“Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa.”

CINTIA ABRAVANEL, filha do apresentador Silvio Santos, explicando por que o pai, de 92 anos, anda sumido

Continua após a publicidade

“Eu olhei e achei que são todas.”

CAETANO VELOSO, artista, sem saber a resposta certa para uma questão do Enem contendo letras de suas músicas

“Me fechava dois dias em casa e bebia até quase perder a consciência.”

WAYNE ROONEY, ídolo do futebol britânico, sobre o uso do álcool como válvula de escape da pressão e da fama no início da carreira

“Mergulhamos no mais importante, buscar a essência dele. E acho que chegamos bem perto.”

GABRIEL LEONE, ator, sobre a preparação para interpretar Ayrton Senna em nova série da Netflix

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867