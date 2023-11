Veja Essa: Raoni, Geraldo Alckmin e Roger Waters

“Lula está devagar com os indígenas. Vou cobrar dele até ser atendido.”

RAONI METUKTIRE, cacique caiapó mundialmente conhecido, fazendo críticas contundentes ao atual comportamento do governo

“Um Brasil que distrubui livros em vez de armas.”

POSTAGEM DO PT, ao citar uma frase de Lula, em celebração ao Dia Nacional do Livro. O erro — distrubui e não distribui — foi depois corrigido

“Ela é a verdadeira mudança.”

GERALDO ALCKMIN, vice-presidente da República, a respeito de Tabata Amaral, candidata a candidata do PSB para a prefeitura de São Paulo, na eleição do ano que vem

“Com a economia não é possível brincar.”

RODRIGO PACHECO, presidente do Senado

“A reforma tributária confirma nossa teimosia com o fracasso.”

MARCOS LISBOA, economista

“Enquanto eles (eleitores de Massa) olham para a senhora na internet, estou com ela em meio aos lençóis.”

JAVIER MILEI, o candidato da extrema direita da Argentina em machista referência ao apoio de Patricia Bullrich, de centro

“Nunca tive tanto medo da extrema direita europeia como agora.”

KEN LOACH, diretor de cinema inglês, cujo novo filme — The Old Oak — mostra o drama de refugiados sírios em uma cidade de mineiros do interior da Inglaterra

“A temperatura da Terra está cada vez mais quente. O volume do mar está crescendo. As geleiras estão derretendo e eu não sou cientista, mas acredito que todo mundo pode usar Skims para fazer sua parte.”

KIM KARDASHIAN, empresária, modelo etc. etc., ao lançar uma marca de lingerie. Ela não perde uma chance de misturar alhos com bugalhos para fazer marketing

“Se você é um daqueles que diz ‘Eu amo o Pink Floyd, mas não suporto a política de Roger’, você pode muito bem se retirar para o bar agora.”

ROGER WATERS, em mensagem que apareceu no telão de seu show em Brasília

“Somos uma banda de garagem em estádios.”

CHAD SMITH, baterista do Red Hot Chili Peppers

“Sou uma menina que gosta de meninas, gosto de pessoas e sou atraída pela conexão. Sempre recebi uma educação livre, respeitosa, e, por isso, não tive que sair do armário em momento nenhum, porque nunca estive dentro dele.”

FLOR GIL, 15 anos, filha de Bela, neta de Gilberto, em suas redes sociais

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2023, edição nº 2866

