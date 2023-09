Veja Essa: Frida Kahlo, Tomás Paiva e Fabrício Queiroz

“Como você consegue seduzir tantas mulheres sendo tão feio?”

FRIDA KAHLO (1907-1954), em carta para o marido, o muralista Diego Rivera, revelada apenas na semana passada — e que, por óbvio, viralizou nas redes sociais

“Faço questão de sempre dizer isso: o Exército não tem que ser enaltecido por cumprir a lei. É obrigação. Não tem mérito.”

TOMÁS PAIVA, comandante do Exército

“Não vai ser o Lula nem o Bolsonaro o próximo prefeito de São Paulo.”

TABATA AMARAL, deputada federal do PSB, pré-candidata declarada

“Para a família Bolsonaro, eu sou um leproso.”

FABRÍCIO QUEIROZ, o amigão do clã, que tem se sentido abandonado

“Recebo com humildade e simplicidade essa comenda e essa Grã-Cruz. Pode ter certeza que os moradores de rua vão usá-la também.”

JULIO LANCELLOTTI, padre e sacerdote na Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo, ao receber a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça, no grau de Grã-Cruz

“Meus pais estão casados há 50 anos e eu realmente queria que isso tivesse acontecido comigo.”

GISELE BÜNDCHEN, a respeito do divórcio de Tom Brady, o supercampeão da NFL, com quem tem dois filhos

“Eu odeio me ver, não saberia fazer isso. Como você fala ‘ação’, corre para o set, faz a cena, você mesmo diz ‘corta’ e depois ainda vai montar o filme?”

MURILO BENÍCIO, ator, que acaba de finalizar Pérola, seu segundo longa-metragem como diretor

“Existe um tabu que a família tem que ser perfeita. E a minha família não é perfeita, ela é como a de todo mundo.”

CLEO PIRES, depois de ter dito que seu pai, Fábio Jr. “foi péssimo para sua mãe”, a atriz Gloria Pires

“Não podemos cair na armadilha de reescrever autores mortos.”

SALMAN RUSHDIE, o autor de Os Versos Satânicos

“Os povos indígenas nunca tiveram a oportunidade de contar a sua história, sempre foi contada por outros.”

ALOK, DJ e produtor musical

“Não creio que alguém queira realmente uma economia planejada na qual um pequeno grupo decida o que é bom e o que não é bom para as pessoas.”

THOMAS GEPPERT, presidente da Associação de Hotéis e Restaurantes da Baviera, contra a decisão de oferecer comida orgânica em vez dos clássicos e saborosos joelhos de porco e salsichões na Oktoberfest

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2023, edição nº 2861