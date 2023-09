Veja Essa: Príncipe William, Alexandre de Moraes e Gisele Bündchen

“Não, não me esqueci.”

PRÍNCIPE WILLIAM, questionado por súditos a respeito do aniversário de 39 anos do irmão, na semana passada. A Família Real não divulgou nenhum comunicado oficial de felicitações a Harry, ao avesso da praxe

“Nem todo mundo gostava de musicais. Nem todo mundo gostava de faroeste. Nem todo mundo gostava de filmes de gângster ou noirs. Íamos ao cinema para ver o que estava passando.”

MARTIN SCORSESE, criticando a fragmentação artística de hoje, com centenas de pequenas tribos cinematográficas em duelos permanentes. Ele acaba de finalizar o faroeste Assassinos da Lua das Flores, com Leonardo DiCaprio

“Como diz O Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios.”

HERY KATTWINKEL, advogado de um dos réus condenados pelo 8 de Janeiro, confundindo a obra de Antoine de Saint-Exupéry com O Príncipe, de Nicolau Maquiavel — ressalve-se, contudo, que nem mesmo Maquiavel escreveu a tal frase. Ela é atribuída ao poeta romano Ovídio, na obra Heroides

“Tenho muita vontade de que esse conjunto de julgamentos, mais de duas centenas de casos, possa ser um momento de virada de página na história brasileira.”

LUÍS ROBERTO BARROSO, ministro do STF

“Parabéns aos Democratas!!! A Democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho.”

ALEXANDRE DE MORAES, ministro do STF, ao celebrar o Dia Mundial da Democracia, em 15 de setembro

“Eu sentia muita falta dele. Meu coração partia e dava vontade de sair na hora. Mas sempre tive a ajuda da minha mãe.”

TAMIRES, jogadora de futebol do Corinthians, de 35 anos, sobre a relação com o filho Bernardo, hoje com 14 anos

Continua após a publicidade

“Nenhuma delas era articulada o suficiente, neste nível intelectual.”

JANN WENNER, jornalista, cofundador da revista Rolling Stone, ao tentar explicar por que não colocou mulheres — e tampouco negros — num livro de entrevistas. Depois do absurdo comentário, Wenner foi afastado do conselho do Rock&Roll Hall of Fame

“Meu pai veio até mim e disse: ‘Você não gostaria de estar na quadra agora, em vez de ficar sentado aqui?’. Minha resposta foi clara: ‘Pelo amor de Deus, não. Estou muito feliz sentado aqui.”

ROGER FEDERER, evidentemente aliviado, depois de ter deixado o tênis, no fim do ano passado

“Gente, galã não pode ser careca? Lutei pela minha careca.”

MATEUS SOLANO, que volta ao ar na novela Elas por Elas, da Globo, com estreia prevista para 25 de setembro

“Nossa, nem fale essa palavra que meus olhos já começam a marejar.”

ALICE CARVALHO, a Dinorah Vaqueiro da série Cangaço Novo, com saudade da família em Natal, onde nasceu

Continua após a publicidade

“Quando você é adolescente, ou tem 20 anos, você acha que nada vai te machucar, pode fazer qualquer coisa e pensa que é um super-herói. Bem, nem tanto.”

GISELE BÜNDCHEN, de 43 anos, ao lembrar do início da carreira como modelo

Publicado em VEJA de 22 de setembro de 2023, edição nº 2860