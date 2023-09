Veja Essa: Kim Jong-un, Joe Biden e Ana Moser

“Tenho certeza de que permaneceremos juntos na luta contra o imperialismo.”

KIM JONG-UN, o ditador da Coreia do Norte, em conversa com VLADIMIR PUTIN, realizada numa cidade do extremo leste da Rússia

“Quem é esse personagem?”

JOE BIDEN, em conversa com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, querendo mais informações sobre o candidato presidencial Javier Milei, o intitulado “anarcocapitalista”

“É o mesmo que agora procura, nos Estados Unidos, uma foto com Donald Trump.”

GABRIELA CERRUTI, porta-voz de Fernández

“É uma pena, é o abandono do esporte, mas faz parte da política.”

ANA MOSER, ex-jogadora de vôlei, depois de ser demitida do Ministério do Esporte por Lula em acordo que acomodou André Fufuca, do PP

“Falei demais. Você vê que há muitos anos eu não falava. Daqui a pouco estão me chamando de Fidel Castro.”

SÉRGIO CABRAL, ex-governador do Rio de Janeiro, em apresentação do enredo da escola de samba União Cruzmaltina, que o homenagearia em 2024 — mas que abandonou a ideia

“O que eu posso dizer para você é que se eu for presidente do Brasil e ele for para o Brasil não há por que ele ser preso, ele não será preso.”

LULA, ao convidar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para a cúpula do G20 que deve acontecer em solo brasileiro no ano que vem. No dia seguinte o brasileiro voltaria atrás, dizendo que a decisão deve ser da Justiça e não do Executivo — o que soa óbvio ululante

“É um mau-caráter.”

JEAN WYLLYS, ex-deputado federal, a respeito de Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Wyllys, convidado por Lula para ajudar nos trabalhos para as redes sociais, diz ter sido boicotado. Pimenta não retrucou o comentário

“Se eu gosto do Bolsa Família, eu sou PT. Se eu sou a favor da privatização, sou de direita. Já me acostumei com os memes.”

LUIZA TRAJANO, empresária

“Aqui é Brasil, p….”

JOÃO FONSECA, 17 anos, campeão do US Open de tênis na categoria juvenil. Com o resultado, a caminho da carreira profissional, ele assume o primeiro lugar do ranking mundial na categoria

“Sou vaidosa. Sou metida. Eu me acho.”

LAURA CARDOSO, atriz, 96 anos

“O que gostei menos foi da falta de educação. Muita falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, mas é uma falta de educação geral. É preciso ter estômago.”

VÍTOR PEREIRA, técnico de futebol, a respeito de sua passagem pelo Brasil, onde treinou Corinthians e Flamengo

“Meus óvulos estão congelados. Hoje em dia, eu priorizo uma relação legal, filho eu já tenho.”

GRAZI MASSAFERA, atriz. Ela é mãe de Sofia, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond, já desfeito. Ela agora namora o modelo Marlon Teixeira

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2023, edição nº 2859

