Veja Essa: Michelle Bolsonaro, Tomás Paiva e Preta Gil

“Vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias, que em breve nós teremos o lançamento… Mijoias para vocês.”

MICHELLE BOLSONARO, em evento do Partido Liberal

“Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta que são repudiados e corrigidos, a exemplo do que fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro.”

TOMÁS PAIVA, comandante do Exército, na cerimônia de comemoração do Dia do Soldado. O general fez a afirmação diante de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) que está à frente de várias investigações de militares que assessoravam o ex-presidente Jair Bolsonaro

“O mundo inteiro sabe.”

BORIS JOHNSON, ex-primeiro ministro britânico, pondo em Vladimir Putin a responsabilidade pela morte em um acidente de avião de Yevgeny Prigozhin, adversário político do autocrata russo

“Decidi que o uso de abaya será proibido nas escolas. Quando entramos em uma sala de aula, não devemos ser capazes de identificar a religião dos alunos olhando para eles.”

GABRIEL ATTAL, ministro da Educação da França, ao anunciar o veto à túnica muçulmana

“Fico rindo. Lanço música e faço show. Sabe aquele ditado? Os cães ladram e a caravana passa.”

ZEZÉ DI CAMARGO, 61 anos, ao comentar as críticas que tem recebido nas redes sociais por causa de sua voz

“Sempre gostei da energia do brasileiro. Me apaixonei pelo país primeiro pela arquitetura e, depois, pela empolgação contagiante.”

ALAIN DE BOTTON, filósofo

“Nunca fiz um PowerPoint.”

RAM CHARAN, um dos mais respeitados “gurus” dos estudos sobre lideranças nas empresas

“Virei um lugar. As pessoas não querem ficar com você, mas com a famosa da Globo.”

MARISA ORTH, atriz

“Finalmente nos livramos do malcriado.”

FAIXA DA TORCIDA DO PSG, celebrando a saída de Neymar da equipe

“Ficarei paulista, meu.”

PRETA GIL, ao anunciar que residirá três meses em São Paulo durante o tratamento contra um câncer no intestino

“Não sinto que possa estar envolvida, pública ou privadamente, num negócio baseado no álcool, quando o álcool prejudicou tão profundamente nossa família.”

ANGELINA JOLIE, em mensagem enviada em 2021 para o ex-marido, Brad Pitt, no momento em que decidiam o destino da vinícola francesa Miraval. O e-mail foi revelado na semana passada

Publicado em VEJA de 1º de setembro de 2023, edição nº 2857