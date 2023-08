Veja Essa: Anitta, José Múcio e Marieta Severo

“Eu me fiz sozinha, conquistei tudo o que tenho sem a ajuda de nenhum homem.”

ANITTA, instada a comentar o namoro com o ator italiano Simone Susinna, famoso na Europa

“Ah, se eu tiver você no meu prazer. Se eu pudesse ficar com você, todo momento, em qualquer lugar.”

JOSÉ MUCIO, ministro da Defesa de Lula, na canção Dedicado a Você. Ele acaba de subir nas plataformas digitais o álbum Pra Quem Eu Gosto, gravado em 2014, coletânea de sambas-canção e boleros

“Tenha compostura de presidente. Você perdeu a compostura e quem perde a compostura não tem condições de liderar.”

NONATO BANDEIRA, da Paraíba, dirigente do partido Cidadania, aos berros, contra o presidente da sigla, Roberto Freire. A altercação foi gravada em vídeo e circulou nas redes sociais

“O que pretendem é me expulsar do partido. Querem me tirar, porque querem aderir ao governo Lula.”

ROBERTO FREIRE, no contra-ataque

“A gente acha que está preparada, mas não tem preparação para a morte.”

MARIETA SEVERO, atriz, ao comentar a morte do marido, o diretor de teatro Aderbal Freire Filho, aos 82 anos. As cinzas dele foram plantadas em um canteiro no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro

“Não gostei.”

JENNI HERMOSO, jogadora de futebol da seleção da Espanha, campeã do mundo, ao ser beijada na boca pelo cartola Luis Rubiales, na cerimônia de entrega das medalhas e da taça. O dirigente estava cai-não-cai depois do lamentável episódio.

“Não é como se o tempo todo você pulasse de alegria. A felicidade é mais uma linha de base. É para onde você volta após altos e baixos, alegrias e tristezas.”

MATTHIEU RICARD, monge budista francês, best-seller internacional, chamado de “o homem mais feliz do mundo”

“Vamos prestigiar essa galera, porque eles trabalharam para caramba para que a gente tenha o privilégio de subir no palco hoje. Eles foram presos, exilados, passaram pela p…. toda.”

XANDE DE PILARES, em entrevista para o site de VEJA, homenageando a geração de Caetano Veloso. Ele acaba de lançar um álbum em que regrava clássicos do cancioneiro do compositor baiano

Publicado em VEJA de 25 de agosto de 2023, edição nº 2856