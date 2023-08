Veja Essa: Malala Yousafzai, Gleisi Hoffmann e Anitta

“Essa Barbie tem Nobel, ele é só o Ken.”

MALALA YOUSAFZAI, Nobel da Paz em 2014, ao postar foto ao lado do marido, o indiano Asser Malik, como se estivessem numa caixa da boneca. A piada faz referência ao blockbuster de Greta Gerwig, um libelo contra o machismo no mundo real

“A grande dúvida é se o PSOL consegue dialogar com o centro.”

JILMAR TATTO, deputado federal pelo PT em São Paulo, ao pôr em dúvida o apoio do partido a Guilherme Boulos na eleição paulistana de 2024

“O negacionismo vestiu farda para encobrir suas próprias responsabilidades.”

GLEISI HOFFMANN, presidente do PT, sobre o relatório do inquérito militar encomendado pelo Exército, que se eximiu de qualquer responsabilidade nos atos golpistas de 8 de janeiro

“Temos todo o interesse da participação de parte do PL no governo Lula.”

ALEXANDRE PADILHA, ministro das Relações Institucionais, acenando para um suposto apoio ao partido de Bolsonaro

“É um espetáculo indecente, pura barbárie. Chegou a hora de colocar limites.”

ALESSANDRO ONORATO, secretário de turismo de Roma, ao sinalizar um possível fechamento de acesso dos turistas à Fontana di Trevi — ali onde Anita Ekberg se banhou na clássica cena de La Dolce Vita

“Saio dessa novela com um sentimento de ter sido resgatada, e feliz. Fiquei tanto tempo longe que cheguei a duvidar se eu sabia mesmo fazer esse trabalho.”

CAROLINA DIECKMANN, a Lumiar de Vai na Fé

Continua após a publicidade

“Faço 35 anos de carreira no ano que vem. Cresci na frente do Brasil. Eu pude me transformar na frente do público e vi o Brasil se transformar.”

DEBORAH SECCO, protagonista de Elas por Elas, próxima novela das 6 da Globo

“Me deu um grande prazer ver ela tacando o sarrafo. Eu ia fazer igualzinho, demônio.”

ANITTA, em suas redes sociais, ao defender a cantora americana Cardi B, que foi filmada arremessando o microfone em uma fã que atirara bebida nela durante um show

“O humor inteligente jamais é ofensivo.”

MIGUEL FALABELLA, ator, em entrevista para o site de VEJA

“Vocês não são ninguém.”

GERARD PIQUÉ, ex-jogador espanhol de futebol, ao responder a fãs de sua ex-mulher, Shakira, em uma boate de Madri

“O caminho que ela escolheu foi sempre difícil e intransigente, mas a cada curva ela mostrava a coragem de que era feita.”

PETER GABRIEL, cantor e compositor inglês, a respeito de Sinéad O’Connor, que morreu na semana passada. Os dois trabalharam juntos e tiveram um romance

Publicado em VEJA de 9 de agosto de 2023, edição nº 2853