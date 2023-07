Veja Essa: Janet Yellen, Carlos Bolsonaro e Janja

“Navegar pelos contornos da relação entre Estados Unidos e China não é tarefa fácil, mas nunca devemos esquecer que, apesar dos desafios, nosso caminho não está predestinado.”

JANET YELLEN, secretária do Tesouro dos Estados Unidos, em visita oficial à China, valendo-se de contorcionismo verbal para dizer que a relação entre os dois países, além de tortuosa, é imprevisível

“Peço desculpas pelos comentários estúpidos nas redes sociais feitos há quinze anos e pelo dano e ressentimento que eles porventura causaram. Não sou uma pessoa perfeita, cometo erros.”

RIIKKA PURRA, líder do Partido dos Finlandeses, de extrema direita, e ministra das Finanças. O mea-culpa se refere a insultos raciais e ameaça de violência contra imigrantes que proferiu

“Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje fala assim.”

CARLOS BOLSONARO, vereador (Republicanos-RJ), passando um sabão no seu próprio partido, inconformado com a fala do presidente da legenda, Marcos Pereira, de que o pai dele está isolado

“Não podemos tratar política pública social de qualquer jeito. Temos que ter gente engajada e comprometida.”

JANJA DA SILVA, primeira-dama, em reunião do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, passando recado a uns e outros que querem se apoderar da pasta

“É com profundo sentimento de paz e gratidão que decidi que esta será minha última temporada. Não podia imaginar como o futebol moldaria e mudaria minha vida para sempre, mas, pelo olhar no rosto dessa garotinha, acho que sabia o tempo todo.”

MEGAN RAPINOE, craque do futebol feminino americano que anunciou sua despedida depois da Copa do Mundo deste ano no Twitter, em uma publicação com a foto dela mesma quando criança

Continua após a publicidade

“Foi uma preparação física e psicológica. Eu estudei muito a nossa sociedade, entendi todas as deficiências para trabalhar em cima delas.”

MARIA EDUARDA BRECHANE, coroada Miss Brasil 2023, sobre o esforço pessoal para vencer o concurso. Dá para imaginar a maratona que a gaúcha de 19 anos, modelo e estudante de jornalismo, enfrentará nos preparativos para o Miss Universo, em dezembro

“Foi realmente maravilhoso. Mas nunca tinha feito uma coisa assim antes e fiquei confuso quando fui convidado.”

RINGO STARR, o baterista dos Beatles, comentando a experiência de dublador da série animada infantil Thomas e Seus Amigos, na qual dá voz primeiro ao narrador e, depois, a um condutor de trem com poderes mágicos

“Depois que fiquei idosa, o mercado publicitário me descobriu.”

ZEZÉ MOTTA, atriz que completa 55 anos de carreira gravando a terceira temporada da minissérie Arcanjo Renegado, da Globoplay, e feliz com o número de convites de trabalho que recebe

“Gostaria de ter aproveitado mais a vida, ter experimentado outros homens antes de me casar.”

HELÔ PINHEIRO, a eterna Garota de Ipanema, no aniversário de 80 anos

“É um privilégio estar neste espaço. Faremos o possível para respeitar e honrar o legado do artista com trabalho social e criativo.”

ANGELINA JOLIE, atriz, que alugou por 60 000 dólares mensais o antigo ateliê do americano Jean-Michael Basquiat, em Nova York, para montar nele uma escola para artesãos

Publicado em VEJA de 19 de julho de 2023, edição nº 2850