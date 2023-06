Veja Essa: Paul McCartney, Deltan Dallagnol e Luana Piovani

“Nada foi criado artificial ou sinteticamente. Tudo é real.”

PAUL MCCARTNEY, ao negar o uso de inteligência artificial (IA) em uma canção inédita dos Beatles, que ele deve lançar em breve

“Não tem jeito. Uma hora ou outra você se encontra com a maldade. Pessoas tóxicas, ingratas, negativas. Alguns vão se disfarçar de bondosos. Cuidado. Às vezes o mal se veste de bem para ser mais mal ainda.”

DANIELA CARNEIRO, ministra do Turismo, que está no cai não cai

“Pra tristeza da esquerda histérica, eu voltei.”

DELTAN DALLAGNOL, ex-deputado federal pelo Podemos do Paraná, braço direito de Sergio Moro na Lava-Jato, depois de quinze dias sabáticos nos Estados Unidos

“Vamos lá, tchutchucas do Centrão! O cafetão precisa de seu Pix. Liberem todo esse patriotismo de vocês.”

ABRAHAM WEINTRAUB, ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, ao criticar em suas redes sociais a campanha — via Pix — de arrecadação de dinheiro para cobrir as multas impostas pela Justiça ao ex-presidente

“Sempre fiz o que quis com os homens.”

LUANA PIOVANI, atriz

“Eu amo tanto Rondônia, eu amo tanto Rondônia, que minha filha vai se casar com um rondoniense. Gente, eu vou ter um neto 50% brasiliense e 50% rondoniense.”

MICHELLE BOLSONARO, ex-primeira dama, ao anunciar o casamento de sua filha, Letícia Firmo

“Fico imaginando como o idiota paga 250 000 dólares para entrar naquela lata de sardinha.”

LUCIANO HUCK, apresentador de TV a respeito da tragédia com o submersível Titan, que buscava os destroços do Titanic

“As pessoas têm dificuldade de ouvir um disco inteiro.”

PITTY, cantora

“É bom, mas cansa. Quero viver mais.”

ZECA PAGODINHO, que acaba de retornar de uma turnê internacional

“O ideal seria que Ancelotti começasse agora na seleção, mas o ideal só existe nos nossos devaneios.”

TOSTÃO, tricampeão do mundo em 1970, hoje cronista

Publicado em VEJA de 5 de Julho de 2023, edição nº 2848

