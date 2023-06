Veja Essa: Wole Soyinka, Quentin Tarantino e Paula Toller

“Podemos, como o tigre, nos impor na floresta.”

WOLE SOYINKA, dramaturgo, poeta e romancista nigeriano, vencedor do Nobel de Literatura em 1986, a respeito das lutas dos negros por espaço na sociedade

“Esquerda e direita no Brasil dirigem o mesmo trem colonialista.”

ANTÔNIO BISPO DOS SANTOS, escritor, líder na defesa dos povos quilombolas

“A crítica brasileira está sempre em busca de Proust e à espera de Beckett. Quando eles descobrem que não há nem Proust, nem Beckett, a coisa azeda.”

ITAMAR VIEIRA JR., escritor

“Não estou nem aí para o Lewis Hamilton.”

CARLOS SAINZ, piloto espanhol de F1 da escuderia Ferrari, alertado pelo rádio sobre a aproximação do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, no Grande Prêmio de Mônaco. O descaso não funcionou. Sainz seria ultrapassado por Hamilton

“Não faço filmes para desová-los no streaming.”

QUENTIN TARANTINO, diretor de cinema americano, contumaz crítico de plataformas como a Netflix

“Uma ideia seria o uso de um selo tipo ‘AI Free’ (livre de inteligência artificial) ou um aviso: ‘Atenção, este filme contém 35% de inteligência artificial’.”

FERNANDO MEIRELLES, diretor de cinema, em torno do avanço de novas tecnologias na indústria cinematográfica

“Foi um grande cineasta. Tiro o chapéu. Um grande cineasta. Mas como homem? Peço desculpa. Não, não.”

JANE FONDA, atriz americana, a respeito do diretor de cinema Jean-Luc Godard, que morreu no ano passado

“No jornalismo, a clareza é um valor. Nos romances, a ambiguidade é um valor. No jornalismo, você fala do que sabe. Nos romances, fala do que não sabe que sabe.”

ROSA MONTERO, jornalista e escritora espanhola

“Tem sempre um negocinho que dói, a recuperação de tudo fica mais lenta. Mas tem uma coisa legal, que é a paciência.”

PAULA TOLLER, cantora e compositora, sobre seus 60 anos

“Deixem as mulheres existirem.”

BILLIE EILISH, cantora americana, depois de ser criticada pelas roupas com as quais aparece nas redes sociais

Publicado em VEJA de 7 de junho de 2023, edição nº 2844