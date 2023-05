Veja Essa: Roberto de Carvalho, Ciro Gomes e Angélica

“Ela queria viver, não queria partir. Até o fim, ela nunca quis partir. Ela sempre tinha um monte de coisa. Planos de escrever, de fazer música. Eu até dizia pra ela: ‘Eu queria até trocar de lugar com você porque você tem muito mais coisa pra fazer do que eu. Eu vou e você fica’. ”

ROBERTO DE CARVALHO, 70 anos, marido e parceiro artístico de Rita Lee

“Lula nunca quis mudar, não tem compromisso com a mudança do Brasil, é o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil, porque ganha com isso.”

CIRO GOMES, ex-governador, ex-candidato a presidente em 2018 e 2022, após seis meses de sumiço

“Um candidato de direita, errando menos, com um fortalecimento de uma base que existe no Brasil, e o presidente Bolsonaro como eleitor, eu acho que o quadro fica bastante desanimador para quem quiser disputar uma eleição em 2026.”

ARTHUR LIRA (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

“O mundo se preparou para depressão e teve recessão.”

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central, a explicar a taxa básica de juros mais alta, como movimento de precaução por causa da pandemia

“O governo como um todo está meio medroso.”

JOÃO PEDRO STÉDILE, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)

“Não pode haver igualdade entre vítima e agressor.”

VOLODYMYR ZELENSKY, presidente da Ucrânia, em encontro com o papa Francisco no Vaticano. O ucraniano presenteou o pontífice com um colete à prova de bala

Continua após a publicidade

“A guitarra elétrica é uma das invenções mais bonitas do século XX.”

JIM JARMUSCH, diretor de cinema

“Obrigada, Elon Musk. Há muito tempo me inspiro na sua visão de criar um futuro mais brilhante. Estou feliz em ajudar a trazer essa visão ao Twitter e transformar este negócio juntos.”

LINDA YACCARINO, a nova CEO da rede social comprada pelo bilionário sul-africano

“Meu filho é muito apaixonado por futebol e, quando ele tinha 7 anos, aconteceu a Copa do Mundo feminina de futebol. Ele ficou tão maravilhado quanto com a Copa do Mundo masculina. Ficou tão encantado pelas mulheres quanto pelos homens. Então, vendo ele, pensei: ‘Vai ser uma revolução se os jovens crescerem idolatrando atletas femininas do mesmo jeito que idolatram os atletas masculinos’.”

NATALIE PORTMAN, atriz, ao explicar por que decidiu comprar um time de futebol feminino nos Estados Unidos, o Angel City, de Los Angeles

“Era uma agressão. Eu sofri um abuso moral muito nova, com 14 anos. E não é um veículo que me perguntou, dois… Todo mundo queria saber se eu era virgem. E faziam essa pergunta. E eu era, só que eu era uma menina. Quando eu vejo, ouço e lembro disso, eu tenho muita pena daquela menina.”

ANGÉLICA, apresentadora de televisão, 49 anos

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2023, edição nº 2842