Veja Essa: Warren Buffett, Flávio Dino e Lionel Messi

“Se quiser saber como viver a sua vida, escreva o próprio obituário e faça uma engenharia reversa do texto.”

WARREN BUFFETT, investidor e filantropo americano, de 92 anos

“Tem um pedaço do governo que se recusa a aceitar que o Lula ganhou por conta de uma frente ampla que se formou em torno dele, e que, portanto, não pode ser um governo do PT.”

JOSÉ ROBERTO MENDONÇA DE BARROS, economista, a respeito das recentes invasões promovidas pelo MST

“Cala a sua boca aí. Não sabe o que falar, não fala. Tem parente seu que foi beneficiado pela lei, porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores. Isso é ignorância sua.”

ZECA BALEIRO, cantor e compositor, ao responder a uma pessoa que, num de seus shows, protestou contra a Lei Rouanet

“Se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha?”

FLÁVIO DINO, ministro da Justiça e Segurança Pública, em altercação com o senador Marcos do Val (Podemos-ES) durante audiência pública em Comissão de Segurança Pública do Senado

“Lula entretém a Rússia de Putin de um jeito que não é divertido.”

BENJAMIN TEITELBAUM, escritor, autor de Guerra pela Eternidade, livro referência sobre os ideólogos da extrema direita global

“Sou uma mulher que é muito mais do que uma cozinheira.”

PAOLA CAROSELLA, que acaba de estrear o programa Alma de Cozinheira, no GNT

“Penso nisso mais como uma afirmação ideológica. Não espero necessariamente que funcione, mas acho que é o tipo de coisa que devemos tentar fazer.”

PETER THIEL, 55 anos, cofundador do PayPal, ao revelar que se inscreveu em um projeto de congelamento depois de sua morte

“Igreja não é esquerda nem direita, tem como centro o Evangelho.”

DOM JAIME SPENGLER, arcebispo de Porto Alegre

“Os chilenos venceram a relutância, a apatia e a indiferença.”

JOSÉ ANTONIO KAST, líder do Partido Republicano, de centro-direita, de oposição ao presidente de esquerda do Chile, Gabriel Boric. No domingo 7, a direita venceu a eleição para o Conselho Constituinte, que escreverá uma nova Carta para submetê-la à aprovação popular

“Estou encantado. Tô adorando. O conhecimento é sempre bem-vindo.”

FABIO ASSUNÇÃO, ator de 51 anos, que acaba de iniciar um curso de ciências sociais na PUC de São Paulo

“Não vai se repetir.”

LIONEL MESSI, em suas redes sociais, ao pedir desculpas por ter perdido um treino do PSG ao ficar uns dias a mais na Arábia Saudita, depois de uma viagem internacional da equipe. Messi foi suspenso

“É a fórmula, a letra, a melodia, o refrão. São só dois acordes, não tem quase nada. E só fala sobre trepada. O mundo, para mim, não é só sobre isso. Eu entendo que alguém com 17, 18 anos possa querer ouvir isso para despertar uma transa, uma night stand e tal. É meio gratuito, porque eu quero mais do que isso.”

MARINA LIMA, cantora e compositora, 67 anos, a respeito das canções de Anitta e seus genéricos

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841