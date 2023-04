Veja Essa: Joe Biden, Fernando Haddad e Giovanna Ewbank

“Estou planejando me candidatar… mas ainda não estamos preparados para anunciar isso.”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos. As eleições acontecerão em 2024. Donald Trump diz que estará no jogo

“Sem Lira e Pacheco, não estaríamos aqui hoje; foram os responsáveis pela transição.”

FERNANDO HADDAD, ministro da Fazenda, reafirmando a relevância dos presidentes da Câmara e do Senado na transição de Bolsonaro para Lula

“Nos bairros pobres do Chile, ser progressista e revolucionário é sair para comprar pão e voltar vivo.”

CLAUDIA PIZARRO, prefeita da cidade de La Pintana, uma das mais pobres nas cercanias de Santiago

“Bambi afeta a mente das crianças há décadas. É clichê, mas é verdade.”

QUENTIN TARANTINO, diretor de cinema, a respeito do clássico infantil da Disney, lançado em 1942 e que logo no início mostra o assassinato da mãe do pequeno cervo

“A antidiplomacia nada tem a ver com a tradição brasileira.”

MAURO VIEIRA, atual ministro das Relações Exteriores, a respeito da postura do Itamaraty durante o governo de Jair Bolsonaro

“A autonomia estratégica deve ser a luta da Europa. Não queremos depender dos outros em questões críticas, porque no dia em que ficarmos sem margem de manobra em questões como energia, defesa, redes sociais ou inteligência artificial, o dia em que ficarmos sem a estrutura necessária sobre essas questões, ficaremos fora do ritmo da história.”

EMANNUEL MACRON, presidente da França, reagindo ao domínio global dividido entre Estados Unidos e China

“Não, não me surpreende nem um pouco meu filho ter dito que gostaria de voltar ao Malawi. Isso na verdade me deixa ORGULHOSA.”

GIOVANNA EWBANK, modelo e atriz. Bless, seu filho de 8 anos, foi adotado em 2019 no Malawi.

“Não foi fácil. Mas menino (e menina!) valeu a pena!”

HILARY SWANK, atriz de 48 anos, ao anunciar o nascimento de seus filhos gêmeos.

“Ele é muito carinhoso comigo, muito atencioso. Isso para mim é muito importante. Isso me dá um fogo, uma vitalidade, uma necessidade de trabalhar.”

MARCO NANINI, ator, casado há 36 anos com o produtor Fernando Libonati

“Eu sempre vou ser mal interpretada porque não tenho script, sou o que sou. E isso incomoda.”

NARCISA TAMBORINDEGUY, jornalista, advogada, relações-públicas etc. etc.

“Estas calças fazem parte da minha vida tanto quanto uma peça de joalheria ou obra de arte. E, para ser sincera, gosto do fato de ainda me servirem.”

CLAUDIA SCHIFFER, modelo alemã de 52 anos, que diz ainda usar os mesmos jeans que vestia em 1993.

Publicado em VEJA de 19 de abril de 2023, edição nº 2837