Veja Essa: Gwyneth Paltrow, Gleisi Hoffmann e Bela Gil

“Desejo tudo de bom.”

GWYNETH PALTROW, atriz, ao pé do ouvido do oftalmologista Terry Anderson, que a acusara de ter provocado um acidente de esqui em 2016. Ela foi absolvida

“Em sinal de novos tempos, Exército avisa que vai punir quem comemorar golpe de 64. Ignorar a data entre os militares da ativa é 1º passo pra que daqui a alguns anos não tenhamos que assistir o Clube Militar, onde estão os da reserva, fazendo almoço pró-golpe. #DitaduraNuncaMais.”

GLEISI HOFFMANN, presidente do PT, em 31 de março, em suas redes sociais

“O diabo mora nos detalhes.”

FABIO GIAMBIAGI, economista e pesquisador da FGV, a respeito do novo arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad

“O BC tem feito sua parte.”

HENRIQUE MEIRELLES, presidente do Banco Central nos tempos de Lula 1 e Lula 2

“Ainda estou vivo.”

PAPA FRANCISCO, ao deixar o hospital em Roma, depois de tratar uma infecção pulmonar

“Mas nem sequer resolvemos os problemas do século XVIII, as grandes contradições, a pobreza generalizada, a desigualdade, a exploração.”

RAFAEL CORREA, ex-presidente do Equador, ao criticar o apego da esquerda às pautas identitárias

“Você nunca sabe qual porcaria vai acontecer com você. Estou velho, cara. O meu corpo dói.”

ADAM SANDLER, de 56 anos, depois de fazer uma cirurgia de quadril. O ator estreou a comédia Mistério em Paris, na Netflix

“A educação alimentar é um presente que a gente pode dar para as nossas crianças, e é sempre muito mais fácil a gente educar do que ter que reeducar.A gente vê muitos adultos hoje reclamando dos seus hábitos alimentares porque não tiveram isso”.

BELA GIL, culinarista e apresentadora, no programa Boas Práticas Escolares, da TV Cultura

“Meus apelidos na escola eram completamente diferentes dos de uma amiga de pele clara. Não que fosse mais fácil para ela. Mas as pessoas têm um entendimento raso sobre o que é ser negro.”

IZA, cantora

“Não devemos dar atenção para essas pessoas cheias de ódio. Mas eu gostaria de reconhecer o que o governo do Brasil fez. É impressionante que tenham responsabilizado alguém e mostrado às pessoas que isso não é tolerado. Racismo e homofobia não são aceitáveis, não há lugar para isso em nossa sociedade.”

LEWIS HAMILTON, piloto de Fórmula 1, a respeito da condenação de Nelson Piquet, que fez comentários inadmissíveis a respeito do britânico

“Ver filmes era meu prazer, mais do que o esporte, mais do que a música.”

QUENTIN TARANTINO, diretor de cinema

“Há toda uma geração de pessoas, crianças, que agora estão voltando aos episódios de Friends e os consideram ofensivos.”

JENNIFER ANISTON, a Rachel do celebrado sitcom dos anos 1990 e 2000

Publicado em VEJA de 12 de abril de 2023, edição nº 2836