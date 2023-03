Veja Essa: Roberto Carlos, Sandy e Neymar

“Depende do amor. Não sou contra casar de novo. Decidir se vou casar de novo, nada contra. Casamento é algo saudável, depende do casal.”

ROBERTO CARLOS, 81 anos, ao anunciar que está namorando, em entrevista para divulgar a nova temporada do romântico cruzeiro Emoções

“Não veio um Lula-Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro.”

TASSO JEREISSATI, ex-senador pelo PSDB do Ceará

“Vim aqui pedir desculpas por esse absurdo que ele falou. Não representa o povo gaúcho.”

EDUARDO LEITE, governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB, em conversa com Gilberto Gil. Leite se referia ao vereador de Caxias do Sul Sandro Fantinel, que disparou estultices inaceitáveis ao comentar o episódio de trabalho análogo à escravidão em vinícolas do estado. Fantinel sugeriu que os produtores da região “não contratem mais aquela gente lá de cima”, cuja “única cultura é a de viver na praia tocando tambor”

“Vivo meu posicionamento político nos meus dias, nos meus atos. É o mais importante de tudo. A gente precisa ser coerente e saber se posicionar assim, apenas exercendo.”

SANDY, cantora, que nunca revelou publicamente suas opiniões políticas no Brasil tristemente polarizado

“Olho para esse pioneirismo com preocupação, porque mostra a dificuldade de nós, mulheres, atingirmos cargos de direção.”

NÍSIA TRINDADE, a primeira mulher na história do Brasil a assumir o Ministério da Saúde

“Voltarei mais forte.”

NEYMAR, ao saber que terá de fazer uma cirurgia nos ligamentos do tornozelo direito que o deixará pelo menos quatro meses fora do gramado

“Respeitem o espaço dele.”

EMMA HEMING, modelo e atriz americana, ao pedir aos paparazzi que se afastem de seu marido, o ator Bruce Willis, recentemente diagnosticado com demência

“Sempre quis ser mãe, mas nunca fui obcecada por isso ou (pensei que) fui colocada nesta Terra para ser mãe.”

GIGI HADID, modelo e empresária americana, mãe de uma filha de 2 anos com o cantor e compositor britânico Zayn Malik, seu ex-marido. Ela e Leonardo DiCaprio têm sido vistos juntos

“Sempre me senti diferente do resto da família.”

PRÍNCIPE HARRY, o duque de Sussex, o diferentão. O rei Charles III retirou do príncipe e de Meghan o Frogmore Cottage, única residência do casal no Reino Unido

“Eu era fã de Will Smith. Agora fico assistindo a Emancipação só para vê-lo chicoteado.”

CHRIS ROCK, humorista que muitas vezes não tem graça nenhuma, em uma comédia stand-up exibida pela Netflix, um ano depois do tapa que recebeu de Smith na cerimônia do Oscar

“Aquele dia foi emocionante por várias razões. Estávamos deixando a casa que tínhamos vivido durante oito anos, a única casa que as crianças realmente conheciam.”

MICHELLE OBAMA, ao falar sobre o fim do mandato de seu marido e o início do governo de Donald Trump, em janeiro de 2018

Publicado em VEJA de 15 de março de 2023, edição nº 2832

