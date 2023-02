Veja Essa: Steven Spielberg, Michelle Bolsonaro e Caetano Veloso

“Houve vários filmes que escolhi não fazer. Escolhi recusar o primeiro Harry Potter para passar um ano e meio com minha família, meus filhos crescendo. Sacrifiquei uma grande franquia. Mas hoje, olhando para trás, estou muito feliz pela decisão que tomei.”

STEVEN SPIELBERG, pai de sete filhos, que concorre ao Oscar de melhor filme e melhor diretor com Os Fabelmans

“Acho que ele (Bolsonaro) precisa descansar mais, continuar por lá. Estou com ele há quinze anos e nunca o vi descansar.”

MICHELLE BOLSONARO, a respeito do marido, que descansa em Orlando, na Flórida, e foge dos problemas do Brasil

“Sabemos que as pessoas acreditam que no Nordeste não temos educação e instrução, mas isso mostra o contrário, tenho orgulho de mostrar o quanto a Paraíba é capaz de formar seus cidadãos.”

MARIA CLARA LIRA, 17 anos, selecionada em primeiro lugar no curso de medicina da Universidade de São Paulo (USP). Ela vive em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, e cursou o ensino médio numa instituição pública federal.

“É um problema mais complexo do que está posto aí, de ser a favor do Banco Central ou contra ele. Isso só é verdadeiro nas arquibancadas de futebol.”

LUIZ GONZAGA BELLUZZO, economista

“Com Glauber eu conheci pela primeira vez uma pessoa como eu mesma, mas nós não tínhamos conexão sexual. Não sabíamos nada sobre sexo. E eu nunca tive um orgasmo com ele.”

HELENA IGNEZ, atriz que foi casada com o diretor Glauber Rocha, o grande nome do cinema novo

“Em larga medida, o Carnaval da Bahia é uma eterna homenagem grata ao Carnaval do Recife.”

CAETANO VELOSO, ao lembrar o sucesso do clube carnavalesco pernambucano Vassourinhas em Salvador, nos anos 1950, que inspiraria o trio elétrico de Osmar e Dodô

“O conceito de estrela de cinema é o de alguém intocável que você só vê nas telas. Esse mistério acabou.”

ANA DE ARMAS, atriz de origem cubana radicada nos Estados Unidos, a respeito da onipresença daninha das redes sociais. Ela concorre ao Oscar por sua atuação em Blonde, no qual interpreta Marilyn Monroe

“Não existe calmaria no Brasil. Mas agora conseguimos falar sobre temas que realmente importam. São problemas de muitos governos anteriores.”

MARCELO TAS, apresentador de televisão e escritor

“Tenho orgulho de ser um dinossauro.”

JACK LANG, 83 anos, ex-ministro da Cultura da França nos anos de François Mitterrand e hoje diretor do Instituto do Mundo Árabe

“Tinha ciúmes da Jane do Tarzan quando era criança. Sim, eu sabia que era ficcional. Mas me sentia rejeitada por ele não ter me levado junto.”

JANE GOODALL, 88 anos, a mais respeitada primatologista do mundo

“Quem sobe ao poder pelas armas acaba sendo um tirano e vou lutar para que isso não aconteça.”

SERGIO RAMÍREZ, escritor nicaraguense, privado de sua cidadania pela ditadura do presidente Daniel Ortega, a quem apoiou nos anos 1980, tempo em que os sandinistas derrubaram o clã dos Somoza

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830